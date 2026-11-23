В «Локомотиве» заявили, что объявят нового главного тренера до конца года

Спортивный директор «Локомотива» Нариман Акавов в разговоре с «СЭ» рассказал о сроках назначения нового главного тренера команды.

— Есть ли дедлайн по назначению главного тренера?

— Думаю, объявим до конца года. До начала сборов точно.

6 ноября председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных после поражения от «Рубина» (0:1) в 14-м туре РПЛ объявил об уходе Михаила Галактионова, который был главным тренером команды с ноября 2022 года. 17 ноября специалист официально был отправлен в отставку.

На данный момент команду в качестве старшего тренера возглавляет Сергей Овчинников. 22 ноября «Локомотив» в первом матче под его руководством обыграл «Родину» (1:0) в 15-м туре РПЛ.