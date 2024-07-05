Банк России выпустил серебряную монету с логотипом «Спартака»
Банк России выпустил в обращение памятные серебряные монеты — «Спартак» и «Трудовые резервы».
Номинал денежных знаков составляет 1 рубль. Монеты, выполненные из серебра 925 пробы выпущены в рамках серии «Российский спорт». Тираж — 10 тысяч штук каждая.
«Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений», — говорится в сообщении на сайте Банка России.
Ранее Банк России представил монеты ЦСКА, «Локомотива» и «Динамо».
Источник: сайт Банка России
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
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|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
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|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
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