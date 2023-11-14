Банк России выпустил памятные монеты с логотипами ЦСКА, «Локомотива» и «Динамо»

В Центральном банке России сообщили, что в обращение поступили памятные серебряные монеты номиналом 1 рубль с логотипами ЦСКА, «Динамо» и «Локомотива».

«Эти имена знают все болельщики страны. ЦСКА и первое пролетарское спортивное общество «Динамо» были созданы 100 лет назад, весной 1923 года, «Локомотив» — в январе 1936 года. Клубы воспитали многих чемпионов. Сегодня в их стенах занимаются десятки тысяч взрослых и юных любителей спорта по всей России», — говорится на сайте Банка России.

Отмечается, что каждая монета выпущена тиражом в 10 тысяч экземпляров. Все монеты являются действующем средством наличного платежа.