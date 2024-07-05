Первый тренер Соболева оценил пост нападающего с видом на Санкт-Петербург

Александр Горбунов, первый тренер нападающего «Спартака» Александра Соболева, прокомментировал «СЭ» публикацию форварда в социальной сети Telegram.

«В этой ситуации можно подумать так, а можно по-другому. Здесь можно судить двояко. Пока не будет официальных сообщений я ничему не верю. Он сейчас в Казахстане с командой, играет. Что эта фотография значит — я не знаю. Он же сейчас регулярно там в Telegram. Сейчас взрослые другие, у них там с интернетом все», — сказал Горбунов «СЭ».

В четверг вечером Соболев опубликовал в своем Telegram-канале фотографию ночного неба, на которой написано: «Мы живем в такое время, что если о тебе слышат хорошее, то скрывают это, если слышат плохое, то распространяют, а если и вовсе не слышат ничего, то придумывают...»

Александр Абустин