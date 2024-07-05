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Сегодня, 13:15

Первый тренер Соболева оценил пост нападающего с видом на Санкт-Петербург

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Александр Горбунов, первый тренер нападающего «Спартака» Александра Соболева, прокомментировал «СЭ» публикацию форварда в социальной сети Telegram.

«В этой ситуации можно подумать так, а можно по-другому. Здесь можно судить двояко. Пока не будет официальных сообщений я ничему не верю. Он сейчас в Казахстане с командой, играет. Что эта фотография значит — я не знаю. Он же сейчас регулярно там в Telegram. Сейчас взрослые другие, у них там с интернетом все», — сказал Горбунов «СЭ».

Александр Соболев. Соболев анонсировал переход в «Зенит»? Форвард «Спартака» опубликовал фото с видом на Петербург и странной подписью

В четверг вечером Соболев опубликовал в своем Telegram-канале фотографию ночного неба, на которой написано: «Мы живем в такое время, что если о тебе слышат хорошее, то скрывают это, если слышат плохое, то распространяют, а если и вовсе не слышат ничего, то придумывают...»

Александр Абустин

Александр Соболев
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
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 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
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