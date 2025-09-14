«Балтика» — «Зенит»: во сколько начнется и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Балтика» и «Зенит» встретятся в матче восьмого тура чемпионата России в воскресенье, 14 сентября. Игра пройдет на «Ростех Арене» в Калининграде и начнется в 17.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры калининградцев и петербуржцев. Следить за основными событиями игры «Балтика» — «Зенит» можно также в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире игру покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» в окне ретрансляции федерального телеэфира.

В семи турах РПЛ «Балтика» набрала 15 очков, «Зенит» — 12. В седьмом туре калининградцы победили «Акрон» — 2:0, а петербуржцы обыграли «Пари Нижний Новгород» — с тем же счетом 2:0.