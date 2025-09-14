Кобелев: «Станкович думает, что все сойдет ему с рук? Пусть попробует так себя вести в Италии»

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев в интервью «СЭ» раскритиковал поведение главного тренера «Спартака» Деяна Станковича, который был удален в конце первого тайма матча 8-го тура РПЛ против бело-голубых (2:2).

— Станкович несколько матчей терпел, но сорвался и получил красную карточку. Его поведение как-то можно оправдать?

— Что значит «оправдать»? Каким образом?

— Серб заряжен, вовлечен в игру своей команды?

— А другие тренеры не заряжены что ли? Почему именно Станкович себя так ведет? Он может себе позволить такое поведение в Сербии или Италии? Пусть попробует! Если он приехал сюда, тренирует такой клуб, как «Спартак», то должен вести себя соответствующе! А Станкович все время недоволен судьями, апеллирует к ним.

Удалили его — и правильно сделали! Я бы еще раньше его наказал по полной программе. Дисквалифицировал.

— То есть его поведение вас уже напрягает?

— Не то, чтобы напрягает... Просто мы же в своей стране должны соблюдать определенные правила. Так? А тут приезжает Станкович и думает, что все сойдет ему с рук? Да, он был классным футболистом. Никто не спорит. Но сейчас он уже тренер и должен вести себя подобающе. Считаю, его надо наказывать максимально, потому что такое повторяется уже не в первый раз!