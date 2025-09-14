Митрофанов посетит встречу руководителей федераций — членов УЕФА 25 сентября

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, что будет присутствовать на встрече руководителей всех федераций — членов УЕФА 25 сентября в Испании.

«Пройдет встреча руководителей всех 55 федераций — членов УЕФА. Я приму участие в этой встрече. Повестка пока неизвестна», — цитирует Митрофанова ТАСС.

В феврале 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.