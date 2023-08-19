Булыкин прокомментировал поражение ЦСКА в матче с «Динамо»

Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался о победе над ЦСКА (2:1) в матче 5-го тура РПЛ.

«Все голы — результат ошибок, — приводит Vprognoze.ru слова эксперта. — Где-то вратарь, где-то защитник, где-то нападающий неудачно сыграл. Игру сделали ошибки и большее желание «Динамо», в принципе, все хотели увидеть настрой игроков, сейчас это видно и это приносит результат».

Победа в дерби позволила «Динамо» (10 очков) обойти ЦСКА (9 очков) и выйти на третье место в турнирной таблице чемпионата России.