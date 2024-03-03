Личка: «Было бы красиво в последнем туре поехать в Краснодар и биться за чемпионство»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка после победы над «Локомотивом» (2:1) в 19-м туре РПЛ рассказал о шансах команды в борьбе за чемпионство.

«Я уже говорил, что мы смотрим наверх, и я хочу стремиться к большим целям. Я не могу вам сказать, что мы станет чемпионами, но я сделаю все и буду искать путь к победам. К тому же у нас еще домашний матч с «Зенитом» и выездной с «Краснодаром». Было бы красиво поехать в последнем туре в Краснодар и биться там за чемпионство», — приводит слова Лички официальный сайт «Динамо».

«Динамо» (35 очков) занимает третье место в РПЛ. Бело-голубые отстают от «Краснодара», лидирующего в чемпионате, на 4 очка. Вторым в турнирной таблице с 37 очками идет «Зенит».

В следующем туре «Динамо» 9 марта на своем поле примет «Ахмат».