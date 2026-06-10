«Балтика» продлила контракт с Бевеевым до 2028 года

«Балтика» объявила о продлении контракта с защитником Мингияном Бевеевым.

Новое соглашение рассчитано до 10 июня 2028 года. Предыдущий договор истекал летом 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,8 миллиона евро.

30-летний россиянин играет за калининградскую команду с июня 2025 года. На его счету 33 матча за «Балтику», 2 гола и 3 результативные передачи.

В сезоне-2025/26 «Балтика» набрала 46 очков и заняла шестое место в таблице РПЛ.