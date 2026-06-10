«Балтика» объявила об уходе Рыжикова из тренерского штаба Талалаева

Тренер-аналитик Сергей Рыжиков покинул «Балтику», сообщила пресс-служба клуба.

45-летний специалист ушел из калининградской команды по завершению срока действия контракта. Он работал в тренерском штабе Андрея Талалаева с июня 2025 года.

Рыжиков — двукратный чемпион России в составе «Рубина», до «Балтики» он работал в казанском «Соколе», «Химках», тамбовском «Спартаке», «Ахмате», казанской «Смене».

В сезоне-2025/26 «Балтика» набрала 46 очков и заняла шестое место в турнирной таблице РПЛ.

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