«Зенит» объявил о продлении контракта с Кондаковым

«Зенит» продлил контракт с полузащитником Даниилом Кондаковым, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2030/31. Предыдущий контракт действовал до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 18-летнего россиянина в 1,5 миллиона евро.

В сезоне-2025/26 Кондаков провел 15 матчей за основную команду и сделал три результативные передачи.

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