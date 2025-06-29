«Балтика» подписала марокканского полузащитника Мурида

«Балтика» объявила, что достигла договоренности с клубом «Юнион Туарга» о трансфере полузащитника Аймана Мурида.

Соглашение с 25-летним марокканским игроком заключено до 5 июня 2029 года.

«Мы рады приветствовать Аймана в дружной семье Балтийцев и желаем успехов в нашем клубе!» — говорится в сообщении калининградского клуба.

Мурид является воспитанником футбольной академии имени Мухаммеда VI. Он также выступал за «Леганес». За клуб «Юнион Туарга» футболист играл с 2022 года, проведя за команду 81 матч, забив один гол и отдав пять результативных передач.