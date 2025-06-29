Писарев: «Звал ли Карпин в «Динамо»? Все возможно!»
Помощник главного тренера сборной России Николай Писарев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможной работе в «Динамо».
— Вы ассистент Карпина в сборной России. Возможно, он звал вас в «Динамо»?
— Все возможно! В этом мире вообще все возможно.
«Динамо» объявило о назначении 56-летнего Валерия Карпина 13 июня. Он подписал контракт до лета 2028 года. Карпин будет совмещать работу в клубе и сборной России.
