Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

29 июня, 11:59

Акинфеев, Гладышев, Сперцян и Осипенко вошли в список 33 лучших футболистов России сезона-2024/25

Алина Савинова
Игорь Акинфеев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бюро исполкома РФС утвердило список из 33 лучших футболистов по итогам сезона-2024/25, сообщается на сайте организации.

Среди игроков наибольшее представительство получил «Зенит» — восемь человек. В список также вошли семь игроков из «Краснодара», шесть — из ЦСКА, по четыре — из «Спартака» и московского «Динамо», два — из «Локомотива», по одному — из «Ростова» и «Рубина».

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Станислав Агкацев («Краснодар»), Евгений Латышонок («Зенит»).

Защитники: Густаво Мантуан, Нино, Дуглас Сантос (трое — «Зенит»), Илья Самошников («Локомотив»), Милан Гайич, Игорь Дивеев, Виллиан Роша, Мойзес Барбоза (все — ЦСКА), Срджан Бабич («Спартак»), Максим Осипенко («Ростов»), Диего Коста, Лукас Оласа (оба — «Краснодар»).

Полузащитники: Ярослав Гладышев, Даниил Фомин, Данил Глебов, Бителло (все — «Динамо» Москва), Луис Энрике, Вильмар Барриос, Андрей Мостовой (трое — «Зенит»), Жоао Батчи, Александр Черников (оба — «Краснодар»), Алексей Батраков («Локомотив»), Матвей Кисляк (ЦСКА), Маркиньос («Спартак»).

Нападающие: Эдуард Сперцян, Джон Кордоба (оба — «Краснодар»), Барко, Манфред Угальде (оба — «Спартак»), Лусиано Гонду («Зенит»), Мирлинд Даку («Рубин»).

По итогам минувшего сезона «Краснодар» впервые в истории стал чемпионом страны. Второе место в РПЛ занял «Зенит», третье — ЦСКА.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
РПЛ
РФС
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Ростов
ФК Рубин (Казань)
ФК ЦСКА (Москва)
Читайте также
Al Jazeera сообщил о влиянии давления США на остановку конфликта в Газе
Фигуристы Косторная и Куница стали родителями
Голдобина освистали, «армейцев» прибили за 51 секунду, а Ларионов в шоке от удалений. Что произошло в матче «Спартак» - СКА
Шведская лыжница Сван угрожает бойкотом Олимпиады-2026 из-за России
В конце декабря часть пенсионеров получит январскую пенсию на 7,6% выше
Эксперт сообщила о необходимости приема витамина D
Популярное видео
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ: обратный отсчет до старта чемпионата
«Зенит» сохранил лидеров, масштабная селекция ЦСКА, «Спартак» нашел защитников. Таблица трансферов РПЛ
Универсал, спасший команду Халка от вылета и мечтающий об АПЛ и сборной. «Динамо» приглашает Рубенса
«Пари НН» арендовал Олусегуна у «Краснодара»
Футболист сборной США Милевич пока не готов к переезду в Россию
Играл с Мартинсом, забивал «Зениту» и стал звездой лиги 1 в 28 лет. «Краснодар» взял бойца и дирижера
Агент Чернова заявил о возможном уходе защитника из «Спартака»: «Прорабатываем варианты перехода в другой клуб»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Борис Игоревич

    Определить просто. Два показателя. Статистика + достижения. Латышонок : статистика - лучшая. достижения - 0. Акинфеев: статистика - второй. достижения - Кубок. Агацев : статистика - где-то 4-5й. достижения : чемпион. Итог. 1.Акинфеев 2. Латышенок. 3.Агацев. Всё логично.

    30.06.2025

  • Борис Игоревич

    бы бы бы.. Игорь - лучший в России. что бы ни хрюкала всякая мясная шваль.. :face_with_raised_eyebrow:

    30.06.2025

  • Ю.Ю.

    Так почему он пропустил больше?

    29.06.2025

  • анатолий еремин

    Но Латышонок и сыграл на матч меньше Акинфеева. Иперед Латышонком Мантуан Сантос Нино и Бариос тоже в числе лучших, да и скамейка Зенита в той же обороне посильнее чем у Цска будет.

    29.06.2025

  • голос из Санкт-Петербурга

    Лучший нап из армян - это Эдуард Сперцян! Клубный официальный сайт ФК Краснодар срочно меняйте амплуа Эдика! И Мусаева предупредить не забудьте... У вас он полузащитник, это - явная ошибка! (Бюро исполкома РФС соврать не даст.)

    29.06.2025

  • Ю.Ю.

    Я ни на кого не намекаю. Мне хочется понять, по каким критериям определяется лучшесть вратаря. Вот перед Игоряном, в защите ещё два лучших игрока, т.е. оборонительная линия у ЦСКА оказалась лучше и сильнее, чем у Зенита, а пропустили больше.

    29.06.2025

  • анатолий еремин

    Я понимаю что вы на Латышонка намекаете,но Акинфеев,вообще не допускал по моему в сезоне привозов,авот латышонок и Агкацев привозили по нескольку раз. И по мне от Акинфеева исходила уверенность которая передавалась всей обороне Цска..

    29.06.2025

  • albou2

    Видать, это не последняя статья в СЭ на эту животрепещущую тему)))

    29.06.2025

  • петя

    Если в 33 лучших входят Черников и Мойзес, то грош цена такой футбольной лиге!

    29.06.2025

  • Le-stat

    Он - в списке. На фотки можно не обращать внимания, там все 33 на равных правах.

    29.06.2025

  • ekbigor

    А что, Европа ешё существует?

    29.06.2025

  • albou2

    Конечно стыдно! У нас ведь все вратари как минимум в Барсе с Реалом играют. И вме сейчас дружно на КЧМ уехали, один Игорь в Москве остался.. Мозги включай, когда пишешь, пригодится...)

    29.06.2025

  • Nik

    позорище, Угальде забил больше всех и он не лучший...

    29.06.2025

  • Ю.Ю.

    А как Вы определяете лучшесть вратаря?

    29.06.2025

  • анатолий еремин

    Да нет Игорь до сих пор лучший, а вот какого хрена там делают Мантуан и Глебов. непонятно совсем,Также как Луис Энрике. наверное включили за сумму трансфера,например Глушенков провел сезон сильнее хваленого Энрике.

    29.06.2025

  • ёzhic8

    Сперцян и Барко нападающие? :thinking: Интересно для кого места в полузащите расчищали

    29.06.2025

  • Ю.Ю.

    А зачем Сперцяна и Барко определили в нападающих? Места в полузащите не нашлось?

    29.06.2025

  • Faierman 32

    Где Умяров))?Что происходит в конце концов???

    29.06.2025

  • Олег 70

    Игорь-как всегда-лучший!

    29.06.2025

  • ёzhic8

    В почему остальные 29 не включены в заголовок?

    29.06.2025

  • Ю.Ю.

    Есть смысл ещё посмотреть на "лучшесть" выбранных оборонцев. У ЦСКА под №1 их трое.

    29.06.2025

  • vkirs

    13 россиян - маловато будет ...

    29.06.2025

  • Степочкин

    Соотношение игр и пропущенных лучше всеху Латышонка 28 к 15 пропущенным, у Игоря 30 к 21 пропущенному - 2-й показатель. Агкацев и рядом не валялся 34 игры, а пропущено аж 29 голов. Т.е. это на 14 голов больше пропущено чем у Латышонка. За 6 игр вряд ли Латышонок пропустил бы 14 голов как Агкацев, это по 2-3 гола надо пропускать в каждом из 6-ти матчей. Он за 28 всего 15 пропустил. ...Статистика есть статистика, можно сколько угодно симпатизировать тому или иному. Чемпионство не всегда дает "лучшесть".

    29.06.2025

  • Ю.Ю.

    Слушайте, ну нельзя же так. При всём моём уважении к Игорю Владимировичу, на сегодня он уже не лучший.

    29.06.2025

    • Агент Чернова: «На Никиту есть спрос от других клубов, но важна позиция «Спартака»

    «Балтика» подписала марокканского полузащитника Мурида
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 ЦСКА 10 6 3 1 19-8 21
    2
    		 Локомотив 10 5 5 0 21-13 20
    3
    		 Краснодар 10 6 2 2 20-7 20
    4
    		 Зенит 10 5 4 1 20-9 19
    5
    		 Спартак 10 5 3 2 17-14 18
    6
    		 Балтика 10 4 5 1 13-6 17
    7
    		 Динамо 10 4 3 3 15-12 15
    8
    		 Ахмат 10 4 3 3 14-11 15
    9
    		 Рубин 10 4 3 3 13-15 15
    10
    		 Кр. Советов 10 3 3 4 16-19 12
    11
    		 Ростов 10 2 4 4 8-12 10
    12
    		 Динамо Мх 10 2 4 4 5-11 10
    13
    		 Оренбург 10 1 4 5 13-21 7
    14
    		 Акрон 10 1 4 5 12-17 7
    15
    		 Пари НН 10 2 0 8 8-20 6
    16
    		 Сочи 10 0 2 8 5-24 2
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    4.10 13:00
    Акрон – Зенит
    		 - : -
    4.10 15:15
    Рубин – Кр. Советов
    		 - : -
    4.10 17:30
    Краснодар – Ахмат
    		 - : -
    4.10 19:45
    Динамо – Локомотив
    		 - : -
    5.10 12:00
    Оренбург – Ростов
    		 - : -
    5.10 14:15
    Сочи – Пари НН
    		 - : -
    5.10 16:30
    ЦСКА – Спартак
    		 - : -
    5.10 19:00
    Балтика – Динамо Мх
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков

    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 8
    Мирлинд Даку

    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Максим Глушенков

    Максим Глушенков

    Зенит

    		 6
    П
    Эдуард Сперцян

    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 8
    Зелимхан Бакаев

    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Николай Рассказов

    Николай Рассказов

    Крылья Советов

    		 4
    И К Ж
    Диего Коста

    Диего Коста

    Краснодар

    		 9 1 2
    Лечи Садулаев

    Лечи Садулаев

    Ахмат

    		 10 1 2
    Ярослав Крашевский

    Ярослав Крашевский

    Пари Нижний Новгород

    		 3 1 1
    Вся статистика

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости