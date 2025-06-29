Акинфеев, Гладышев, Сперцян и Осипенко вошли в список 33 лучших футболистов России сезона-2024/25
Бюро исполкома РФС утвердило список из 33 лучших футболистов по итогам сезона-2024/25, сообщается на сайте организации.
Среди игроков наибольшее представительство получил «Зенит» — восемь человек. В список также вошли семь игроков из «Краснодара», шесть — из ЦСКА, по четыре — из «Спартака» и московского «Динамо», два — из «Локомотива», по одному — из «Ростова» и «Рубина».
Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Станислав Агкацев («Краснодар»), Евгений Латышонок («Зенит»).
Защитники: Густаво Мантуан, Нино, Дуглас Сантос (трое — «Зенит»), Илья Самошников («Локомотив»), Милан Гайич, Игорь Дивеев, Виллиан Роша, Мойзес Барбоза (все — ЦСКА), Срджан Бабич («Спартак»), Максим Осипенко («Ростов»), Диего Коста, Лукас Оласа (оба — «Краснодар»).
Полузащитники: Ярослав Гладышев, Даниил Фомин, Данил Глебов, Бителло (все — «Динамо» Москва), Луис Энрике, Вильмар Барриос, Андрей Мостовой (трое — «Зенит»), Жоао Батчи, Александр Черников (оба — «Краснодар»), Алексей Батраков («Локомотив»), Матвей Кисляк (ЦСКА), Маркиньос («Спартак»).
Нападающие: Эдуард Сперцян, Джон Кордоба (оба — «Краснодар»), Барко, Манфред Угальде (оба — «Спартак»), Лусиано Гонду («Зенит»), Мирлинд Даку («Рубин»).
По итогам минувшего сезона «Краснодар» впервые в истории стал чемпионом страны. Второе место в РПЛ занял «Зенит», третье — ЦСКА.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|10
|6
|3
|1
|19-8
|21
|
2
|Локомотив
|10
|5
|5
|0
|21-13
|20
|
3
|Краснодар
|10
|6
|2
|2
|20-7
|20
|
4
|Зенит
|10
|5
|4
|1
|20-9
|19
|
5
|Спартак
|10
|5
|3
|2
|17-14
|18
|
6
|Балтика
|10
|4
|5
|1
|13-6
|17
|
7
|Динамо
|10
|4
|3
|3
|15-12
|15
|
8
|Ахмат
|10
|4
|3
|3
|14-11
|15
|
9
|Рубин
|10
|4
|3
|3
|13-15
|15
|
10
|Кр. Советов
|10
|3
|3
|4
|16-19
|12
|
11
|Ростов
|10
|2
|4
|4
|8-12
|10
|
12
|Динамо Мх
|10
|2
|4
|4
|5-11
|10
|
13
|Оренбург
|10
|1
|4
|5
|13-21
|7
|
14
|Акрон
|10
|1
|4
|5
|12-17
|7
|
15
|Пари НН
|10
|2
|0
|8
|8-20
|6
|
16
|Сочи
|10
|0
|2
|8
|5-24
|2
|4.10
|13:00
|
Акрон – Зенит
|- : -
|4.10
|15:15
|
Рубин – Кр. Советов
|- : -
|4.10
|17:30
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|4.10
|19:45
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|5.10
|12:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|5.10
|14:15
|
Сочи – Пари НН
|- : -
|5.10
|16:30
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|5.10
|19:00
|
Балтика – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|8
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|8
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|8
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Николай Рассказов
Крылья Советов
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Диего Коста
Краснодар
|9
|1
|2
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|10
|1
|2
|
|
Ярослав Крашевский
Пари Нижний Новгород
|3
|1
|1