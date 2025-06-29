Акинфеев, Гладышев, Сперцян и Осипенко вошли в список 33 лучших футболистов России сезона-2024/25

Бюро исполкома РФС утвердило список из 33 лучших футболистов по итогам сезона-2024/25, сообщается на сайте организации.

Среди игроков наибольшее представительство получил «Зенит» — восемь человек. В список также вошли семь игроков из «Краснодара», шесть — из ЦСКА, по четыре — из «Спартака» и московского «Динамо», два — из «Локомотива», по одному — из «Ростова» и «Рубина».

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Станислав Агкацев («Краснодар»), Евгений Латышонок («Зенит»).

Защитники: Густаво Мантуан, Нино, Дуглас Сантос (трое — «Зенит»), Илья Самошников («Локомотив»), Милан Гайич, Игорь Дивеев, Виллиан Роша, Мойзес Барбоза (все — ЦСКА), Срджан Бабич («Спартак»), Максим Осипенко («Ростов»), Диего Коста, Лукас Оласа (оба — «Краснодар»).

Полузащитники: Ярослав Гладышев, Даниил Фомин, Данил Глебов, Бителло (все — «Динамо» Москва), Луис Энрике, Вильмар Барриос, Андрей Мостовой (трое — «Зенит»), Жоао Батчи, Александр Черников (оба — «Краснодар»), Алексей Батраков («Локомотив»), Матвей Кисляк (ЦСКА), Маркиньос («Спартак»).

Нападающие: Эдуард Сперцян, Джон Кордоба (оба — «Краснодар»), Барко, Манфред Угальде (оба — «Спартак»), Лусиано Гонду («Зенит»), Мирлинд Даку («Рубин»).

По итогам минувшего сезона «Краснодар» впервые в истории стал чемпионом страны. Второе место в РПЛ занял «Зенит», третье — ЦСКА.