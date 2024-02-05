Витюгов рассказал о характере Осинькина

Полузащитник «Крыльев Советов» Максим Витюгов рассказал о характере главного тренера команды Игоря Осинькина.

«Пихать» он может. С этим у него нет проблем. Если какая-то ситуация его выводит из себя, естественно, он начинает «пихать», и это нормально, это рабочий подсказ, без которого никак нельзя. А так в первую очередь Игоря Витальевича можно отметить как очень хорошего человека. Он всегда с пониманием относится ко всем ситуациям, входит в твое положение. Да, как тренер он не испытывает проблем с тем, чтобы на кого-то накричать, но это всегда происходит по делу», — приводит слова Витюгова Metaratings.ru.

Осинькин работает с «Крыльями Советов» с лета 2020 года. Под его руководством команда выиграла ФНЛ и вышла в РПЛ, а также дошла до финала Кубка России.

После 18 туров «Крылья Советов» идут на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков.