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5 февраля, 16:49

Витюгов рассказал о характере Осинькина

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник «Крыльев Советов» Максим Витюгов рассказал о характере главного тренера команды Игоря Осинькина.

«Пихать» он может. С этим у него нет проблем. Если какая-то ситуация его выводит из себя, естественно, он начинает «пихать», и это нормально, это рабочий подсказ, без которого никак нельзя. А так в первую очередь Игоря Витальевича можно отметить как очень хорошего человека. Он всегда с пониманием относится ко всем ситуациям, входит в твое положение. Да, как тренер он не испытывает проблем с тем, чтобы на кого-то накричать, но это всегда происходит по делу», — приводит слова Витюгова Metaratings.ru.

Осинькин работает с «Крыльями Советов» с лета 2020 года. Под его руководством команда выиграла ФНЛ и вышла в РПЛ, а также дошла до финала Кубка России.

После 18 туров «Крылья Советов» идут на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков.

Источник: https://metaratings.ru/news/vityugov-osinkin-mozhet-pikhat-s-etim-u-nego-net-problem-331141/
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин
Максим Витюгов
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
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 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
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Зенит – Спартак
 - : -
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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