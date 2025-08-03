«Акрон» — «Спартак»: Хлусевич получил две желтые карточки за две минуты и был удален

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич оставил свою команду в меньшинстве в матче 3-го тура РПЛ против «Акрона».

На 45+1-й минуте встречи футболист нарушил правила на футболисте гостей Роберто Фернандесе и получил желтую карточку. Минуту спустя он сфолил на другом игроке тольяттинцев Марате Бокоеве, получил второе предупреждение и был удален с поля.

«Спартак» завершит матч в РПЛ не в полном составе во второй раз подряд. В прошлом, 2-м туре в игре с «Балтикой» (0:3) у красно-белых удалились нападающие Антон Заболотный и Маркиньос.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Акрон» — «Спартак».

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