«Балтика» — «Оренбург»: стартовые составы команд

«Балтика» и «Оренбург» объявили составы на матч 3-го тура РПЛ.

«Балтика»: Бориско, Варатынов, Гассама, Андраде, Бевеев, Мендель, Петров, Саусь, Титков, Петров, Хиль.

Запасные: Любаков, Луна, Филин, Беликов, Мохаммад, Мурид, Ковалев, Ковач, Уткин, Стефанович, Йенне, Оффор.

«Оренбург»: Овсянников, Ведерников, Татаев, Зотов, Касимов, Чичинадзе, Камилов, Оганесян, Рыбчинский, Квеквескири, Савельев.

Запасные: Ходанович, Сысуев, Поройков, Хотулев, Сыщенко, Косерик, Ломакин, Бубанья, Болотов, Гюрлюк, Томпсон, Гузина.

Матч «Балтика» — «Оренбург» пройдет в воскресенье, 3 августа в Калининграде и начнется в 15.45 (мск).