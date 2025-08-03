«Балтика» — «Оренбург»: стартовые составы команд
«Балтика» и «Оренбург» объявили составы на матч 3-го тура РПЛ.
«Балтика»: Бориско, Варатынов, Гассама, Андраде, Бевеев, Мендель, Петров, Саусь, Титков, Петров, Хиль.
Запасные: Любаков, Луна, Филин, Беликов, Мохаммад, Мурид, Ковалев, Ковач, Уткин, Стефанович, Йенне, Оффор.
«Оренбург»: Овсянников, Ведерников, Татаев, Зотов, Касимов, Чичинадзе, Камилов, Оганесян, Рыбчинский, Квеквескири, Савельев.
Запасные: Ходанович, Сысуев, Поройков, Хотулев, Сыщенко, Косерик, Ломакин, Бубанья, Болотов, Гюрлюк, Томпсон, Гузина.
Матч «Балтика» — «Оренбург» пройдет в воскресенье, 3 августа в Калининграде и начнется в 15.45 (мск).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|5
|5
|0
|0
|10-4
|15
|
2
|Спартак
|5
|4
|0
|1
|10-4
|12
|
3
|ЦСКА
|5
|3
|2
|0
|7-4
|11
|
4
|Зенит
|5
|3
|0
|2
|12-4
|9
|
5
|Динамо Мх
|5
|3
|0
|2
|9-7
|9
|
6
|Балтика
|5
|2
|1
|2
|7-6
|7
|
7
|Динамо
|5
|2
|1
|2
|7-7
|7
|
8
|Рубин
|5
|1
|3
|1
|6-7
|6
|
9
|Оренбург
|5
|1
|3
|1
|4-6
|6
|
10
|Ахмат
|5
|1
|2
|2
|6-5
|5
|
11
|Крылья Советов
|5
|1
|2
|2
|5-7
|5
|
12
|Ростов
|5
|1
|2
|2
|7-9
|5
|
13
|Родина
|5
|1
|1
|3
|8-14
|4
|
14
|Локомотив
|5
|0
|3
|2
|5-7
|3
|
15
|Факел
|5
|0
|2
|3
|3-6
|2
|
16
|Акрон
|5
|0
|2
|3
|4-13
|2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|28.08
|18:00
|Акрон – ЦСКА
|- : -
|29.08
|15:00
|Факел – Зенит
|- : -
|29.08
|17:30
|Краснодар – Ростов
|- : -
|29.08
|20:00
|Локомотив – Динамо
|- : -
|29.08
|20:00
|Ахмат – Крылья Советов
|- : -
|30.08
|15:00
|Родина – Балтика
|- : -
|30.08
|17:30
|Спартак – Оренбург
|- : -
|30.08
|20:00
|Рубин – Динамо Мх
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|3
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|2
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|4
|1
|1
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|3
|1
|0
Новости