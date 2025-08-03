«Акрон» — «Спартак»: Кукуян правильно удалил Хлусевича. В отличие от Карасева, не наказавшего Умярова

На 45+1-й и 45+2-й минутах матча 3-го тура чемпионата России «Акрон» — «Спартак» судья Павел Кукуян принял верные решения, дважды наказав предупреждениями Даниила Хлусевича и удалив его. Сначала спартаковец в центре поля сбил Роберто Фернандеса, сорвав его атаку, а затем ударил шипами по голеностопу Максима Болдырева. В обоих случаях претензий к арбитру быть не может — Хлусевичу следует винить только себя.

Фактически он повторил нарушение правил Наиля Умярова, который на 64-й минуте игры «Спартак» — «Балтика» (0:3) продолжил игру только благодаря ошибке Сергея Карасева. Тот не зафиксировал фол полузащитника и не вынес ему предупреждение. Для спартаковца оно стало бы вторым в этой игре, первое он заработал перед перерывом, за ним последовала бы красная карточка и удаление.

В том моменте Умяров упустил мяч, пошел в борьбу с Андреем Менделем и, не сыграв в мяч, ударил соперника шипами в область голеностопа. Если бы арбитр принял верное решение, спартаковцы остались бы ввосьмером (!): к тому времени уже были удалены Антон Заболотный и Маркиньос.