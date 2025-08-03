«Балтика» победила «Оренбург», команды забили четыре гола во втором тайме

«Балтика» дома обыграла «Оренбург» в матче 3-го тура РПЛ — 3:2.

Счет открыл форвард хозяев Брайан Хиль, реализовав пенальти на 23-й минуте. 11-метровый был перебит по решению судьи Евгения Кукуляка после подсказки ВАР и просмотра видеоповтора. Во время первого удара к мячу подошел Илья Петров и не попал в створ. Во втором тайме команды забили четыре гола за 21 минуту. У хозяев отметились нападающие Максим Петров и Чинонсо Оффор. У гостей отличились хавбек Евгений Болотов и форвард Эмирджан Гюрлюк.

В концовке матча защитник «Оренбурга» Алексей Татаев был удален, получив вторую желтую карточку.

«Балтика» продлила серию без поражений в РПЛ до трех матчей — две победы и одна ничья. Команда Андрея Талалаева набрала 7 очков и занимает 3-е место в таблице чемпионата. «Оренбург» с 2 очками — на 11-й строчке.

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