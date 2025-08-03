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«Балтика» победила «Оренбург», команды забили четыре гола во втором тайме

Руслан Минаев
Игроки «Балтики».
Фото ФК Балтика

«Балтика» дома обыграла «Оренбург» в матче 3-го тура РПЛ — 3:2.

Счет открыл форвард хозяев Брайан Хиль, реализовав пенальти на 23-й минуте. 11-метровый был перебит по решению судьи Евгения Кукуляка после подсказки ВАР и просмотра видеоповтора. Во время первого удара к мячу подошел Илья Петров и не попал в створ. Во втором тайме команды забили четыре гола за 21 минуту. У хозяев отметились нападающие Максим Петров и Чинонсо Оффор. У гостей отличились хавбек Евгений Болотов и форвард Эмирджан Гюрлюк.

В концовке матча защитник «Оренбурга» Алексей Татаев был удален, получив вторую желтую карточку.

«Балтика» продлила серию без поражений в РПЛ до трех матчей — две победы и одна ничья. Команда Андрея Талалаева набрала 7 очков и занимает 3-е место в таблице чемпионата. «Оренбург» с 2 очками — на 11-й строчке.

Чемпионат России. Премьер-лига. 3-й тур.
03 августа 2025, 15:45. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
3:2
Оренбург

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«Балтика» — «Оренбург»: Татаев получил вторую желтую карточку

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 5 0 0 10-4 15
2
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
3
 ЦСКА 5 3 2 0 7-4 11
4
 Зенит 5 3 0 2 12-4 9
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
12
 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
15
 Факел 5 0 2 3 3-6 2
16
 Акрон 5 0 2 3 4-13 2
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28.08 18:00 Акрон – ЦСКА - : -
29.08 15:00 Факел – Зенит - : -
29.08 17:30 Краснодар – Ростов - : -
29.08 20:00 Локомотив – Динамо - : -
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов - : -
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
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