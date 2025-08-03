«Балтика» — «Оренбург»: Татаев получил вторую желтую карточку

Защитник «Оренбурга» Алексей Татаев был удален в матче с «Балтикой» в 3-м туре РПЛ.

В добавленное время игрок получил вторую желтую карточку и покинул поле.