ЦСКА оплатит адвоката двум болельщикам, в отношении которых возбуждено дело в ОАЭ

Московский ЦСКА оплатит услуги адвоката для двух болельщиков, в отношении которых возбуждено уголовное дело в ОАЭ, сообщил директор по коммуникациям клуба Кирилл Брейдо.

Ранее появилась информация, что два болельщика ЦСКА не могут вылететь из ОАЭ. По данным источника, в одном из хостелов они случайно зашли в номер представителя Пакистана, который обратился в полицию и обвинил их в попытке кражи. О возбуждении дела им сообщили в аэропорту Дубая.

«Клуб в курсе во многом нелепой, но и исключительно проблемной ситуации, которая сложилась с двумя нашими болельщиками. Ребята в том числе были среди тех болельщиков, благодаря которым даже на сборах в другой стране команда чувствовала себя на матчах турнира как дома. И, конечно, очень жаль, что дальше ребята омрачили произошедшим свою поездку в ОАЭ», — цитирует Брейдо ТАСС.

«Клуб помогает в том числе в поиске адвоката и берет на себя оплату его работы. И мы такие не одни — очень сильно проявляет себя фанатское братство. Мы понимаем, что ребятам тяжело, и очень важно, что они не остаются одни», — отметил он.

Также Брейдо добавил, что в ЦСКА не имеют права ставить под сомнение законы другого государства, и выразил надежду, что болельщики не нарушили законы в серьезной степени.

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