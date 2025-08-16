«Балтика» и «Локомотив» сыграли вничью в РПЛ

«Балтика» и «Локомотив» сыграли вничью в матче 5-го тура РПЛ — 1:1.

Счет на 24-й минуте встречи открыл нападающий калининградского клуба Брайан Хиль. Ответный гол на 80-й минуте забил форвард железнодорожников Николай Комличенко, подставив ногу после удара со штрафного от Дмитрия Баринова.

После пяти туров «Локомотив» лидирует в турнирной таблице чемпионата России с 13 очками, «Балтика» с 9 очками — на 2-й строчке.