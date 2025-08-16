Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

16 августа, 16:54

«Балтика» и «Локомотив» сыграли вничью в РПЛ

Сергей Ярошенко
«Балтика» и «Локомотив» сыграли вничью.
Фото ФК «Локомотив»

«Балтика» и «Локомотив» сыграли вничью в матче 5-го тура РПЛ — 1:1.

Счет на 24-й минуте встречи открыл нападающий калининградского клуба Брайан Хиль. Ответный гол на 80-й минуте забил форвард железнодорожников Николай Комличенко, подставив ногу после удара со штрафного от Дмитрия Баринова.

После пяти туров «Локомотив» лидирует в турнирной таблице чемпионата России с 13 очками, «Балтика» с 9 очками — на 2-й строчке.

Чемпионат России. Премьер-лига. 5-й тур.
16 августа, 15:00. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
1:1
Локомотив
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
РПЛ
ФК Балтика
ФК Локомотив (Москва)
Читайте также
Аделина Сотникова и Дмитрий Попко тайно поженились
Мировые рынки обвалились из-за опасений по поводу пузыря в ИИ. Что пишут СМИ
Пассажирка трамвая в Казани умерла после падения в салоне
Андрей Мостовой: «После нападения была ночь без сна. И постоянно мысли: почему это происходит именно со мной?»
Овечкин оформил хет-трик и вошел в топ-10 бомбардиров в истории НХЛ
Reuters сообщило об угрозе от США прекратить предоставление оружия Украине
Популярное видео
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 5-й тур: «Спартак» — «Зенит», «Динамо» — ЦСКА, «Краснодар» — «Сочи» и другие матчи
Станкович — об отсутствии на пресс-конференции после игры с «Зенитом»: «Мне нужно было увидеть жену и дочь»
ЭСК признала верными решения судьи Чистякова в матче «Спартак» — «Зенит»
ЭСК признала ошибочными два решения судьи Левникова в матче «Динамо» — ЦСКА
Капитан «Балтики» Мендель выбыл на полтора месяца из-за перелома пятой плюсневой кости
Божович назвал провальным результат «Спартака» в игре с «Зенитом»
Самошников и Куэста усилят «Спартак»? Как их будет использовать Станкович?
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • uktechservis

    а Балтика на другом поле играла и другими мячами.

    17.08.2025

  • bartoll

    это в рпл для Балтики рекорд. а так 3 раза за 30 К было.

    17.08.2025

  • Kimi_

    Заменит Семака.

    16.08.2025

  • Kimi_

    Балтика продолжает удивлять. Обе команды смотрелись достойно.

    16.08.2025

  • Игорь Сергеев

    Отскочили таки проводницы! Балтика молодцы, имели много моментов, жаль не реализовали. Ну да ничего, балтийцы себя ещё покажут!!! Очень надеюсь.

    16.08.2025

  • Илья858

    Хороший матч лидеров, понравилась игра Балтики. Балтийцы - красавцы! Талалаев сделал правильные выводы из кубкового матча.

    16.08.2025

  • Анатолий С.

    Локомотив сходит с дистанции.

    16.08.2025

  • 1~18

    Согласен. Длиный пас, принял, ударил, вынимай.

    16.08.2025

  • Илья53

    Балтика и выиграть могла, 2 момента запорол черныш.

    16.08.2025

  • Бен Ричардс

    К сожалению с попустительства ФИФА тактика "мелкого фола" заразила весь мировой футбол, даже на высшем уровне, если вы смотрели клубный чемпионат мира по футболу. С моей точки зрения с этим давно пора кончать, потому что умышленно грязный футбол убивает зрелищность. Метод простой - два "тактических фола" - предупреждение, следующий - до свидания, на сегодня свободен, иди учись играть без "тактических фолов"

    16.08.2025

  • hovawart645

    Всё верно! А у нас техника хуже и тактика мелкого фола - её компенсация. Антифутбол.

    16.08.2025

  • Исаев Игорь

    Неплохо Балтика выглядит, молодцы!

    16.08.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Многие кони, кстати, - мне товарищи. Впрочем, как сказал великий Мао - по весне протягивай ножки.

    16.08.2025

  • Владимир Горницкий

    Раз остановили, значит, оговорочного.

    16.08.2025

  • спас

    Футбол как зебра белая полоса потом черная и так всегда и у всех.

    16.08.2025

  • bvp

    Говномячи из Декатлона как раз подходят под стиль игры Балтики, забросы, борьба. Еще и траву не постригли для надежности, чтобы у Локомотива не проходила быстрая игра.

    16.08.2025

  • Vitalii

    Вообще-то счет открыт не на 24 минуте, а на 3-й

    16.08.2025

  • ViktorDiktor®

    Талалаеву: негра-вредителя на полиграф! :point_left::face_with_hand_over_mouth:

    16.08.2025

  • ValeraK

    Почему на 24-ой минуте-то? =))

    16.08.2025

  • Бен Ричардс

    Посмотрите середнячков Ла Лиги (там таких команд большинство). Нарушений полно, разница в том, что их совершают аккуратнее, "техничнее", потому что индивидуальное мастерство выше.Поэтому и "наступов" почти нет, в отличие от РПЛ, где за матч их обычно с полдесятка.

    16.08.2025

  • МАО

    Балтика очень удачно прессинговала, в том числе и вратаря. Почему мы в Зените не поддавливаем вратарей в чужой штрафной ?

    16.08.2025

  • Иван Л.

    Удар был зрячим, но так сложилось)

    16.08.2025

  • Иван Л.

    Там все начудили. Сначала Бака мяч тупо потерял, потом защитники оказались в полупозиции, ну и Антоша тоже. Вывод простой: нельзя возиться с мячом, как когда почти вся команда остаётся обрезанной, а остальные не успевабт правильно расставиться. Собственно тактитка Талалая сработала, надавить прессингом, забить быстрый гол и контриь на встречке.

    16.08.2025

  • svnest

    я бы не торопился... обычно к концу всё встает на свои места... но сейчас конечно команда смотрится...

    16.08.2025

  • hovawart645

    Свят-свят! Он их, баба Яга воспитанная в их коллективе)

    16.08.2025

  • МАО

    Хорошая команда.

    16.08.2025

  • hovawart645

    Но грубости у них тоже выше крыши!

    16.08.2025

  • МАО

    Балтика играла лучше. Но Чихоссо Офшор - это засланная из РЖД проводница.

    16.08.2025

  • AZ

    Промах можно сразу в коллекцию занасить как претендент на промах сезона))))))

    16.08.2025

  • hovawart645

    Не ждал в дальний, прикрывал ближний по науке. Мяч хоть и зрячий, но повезло.

    16.08.2025

  • igor1972

    Надо признать Балтика во всех матчах сезона смотрится хорошо. Очень обученная команда.

    16.08.2025

  • Бен Ричардс

    Некоторые (например Бубнов) утверждают, что "Балтика" не играет, а "убивает" соперников жесткостью и грязной игрой. На самом деле "Балтика" играет. Хотя и далеко не по качеству (в силу скромного индивидульного мастерства состава), но близко по стилю команд-середнячков из ведущих европейских лиг - там в момент приема мяча моментально и очень жестко атакуют, даже голову не дают поднять. По явным голевым моментам "Балтика" сегодня заслуживала победу.

    16.08.2025

  • Apei

    на 4, там и идет, думаю, после этого тура на 5 моежет вполне провалиться, а то и на 5+

    16.08.2025

  • МАО

    Твой смайлик дня ?

    16.08.2025

  • igor1972

    да, но сегодня откровенно пенку поймал. Лантратов в прошлом сезоне тоже вначале неплохо смотрелся.

    16.08.2025

  • hovawart645

    Талалаев выжимает максимум из состава. Сейчас решится, куда он поедет дальше)

    16.08.2025

  • там воротчик начудил! заблудился в воротах,банально их потерял

    16.08.2025

  • Apei

    я думал, локо победит, но дуэль грандов вещь непредсказуемая

    16.08.2025

  • hovawart645

    Ну не правда. В Грозном спасал, да и в других матчах всегда выручал.

    16.08.2025

  • igor1972

    пшел вон, питух гамбургский))

    16.08.2025

  • Планы на день

    Локо отскочил, по моментам балтийцы превзошли паровоз

    16.08.2025

  • igor1972

    это не то, не чувствуется запаса прочности.

    16.08.2025

  • igor1972

    локомотивец зенитовцу не товарищ)). А насчет нервый, это вам чудится, хотя я даже смайлики специально ставлю

    16.08.2025

  • hovawart645

    И такое есть) А как-же.

    16.08.2025

  • hovawart645

    Не, Антон спасал не раз. А косяки у всех бывают.

    16.08.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Дорогой товарищ, чего вы такой нервный?

    16.08.2025

  • Иван Л.

    Боевая игра. Был за Локо, но Балтика сегодня лучше выглядела. Чётче и острее. Отскочил паровоз. Балтийцы просто молодцы! Ну и Талалаев сегодня переиграл Галактика. Этому дрогобе надо железнодорожную премию)

    16.08.2025

  • Врн36

    Надо признать, что балтика под руководством Талалаева пока выглядит на 5 с плюсом.

    16.08.2025

  • igor1972

    безусловно. И вратаря надежного

    16.08.2025

  • hovawart645

    Так и нас рубили и толкали.

    16.08.2025

  • инок

    По такой игре Локомотиву и ничья за счастье.)

    16.08.2025

  • МАО

    И воротчик дыра.

    16.08.2025

  • SPRAVEDLIVYI

    Всё как я люблю....по СПРАВЕДЛИВОМУ!!

    16.08.2025

  • Evgen k

    хорошая игра.. Оффору будет от Талалаева взбучка..

    16.08.2025

  • Вадим Антропов

    Хороший Футбол показала Балтика!!! Но, к сожалению кз выскочки привычно/часто отскакивают.

    16.08.2025

  • МАО

    Весной посмотрим.

    16.08.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Выдохнул?

    16.08.2025

  • igor1972

    на таблицу посмотри)). где ваш плюшевый Зенит отирается

    16.08.2025

  • МАО

    Судейство странное. Пару раз минимум ваши шли в подкат двумя ногами вперёд.

    16.08.2025

  • hovawart645

    Скамейки у нас нет. Это скажется на дистанции.

    16.08.2025

  • МАО

    Паровозик оказался игрушечным, и еле отскочил. Батраков, если будет так продолжать играт, нарвётся на кого-нибудь, вроде нашего Зенитовского Хагена. Обломают ему копытца

    16.08.2025

  • ТочныйСчетМатчей//

    /Приветствуем!! Кого интересует заработок на Футбольных событиях? Есть 100% Источник по матчам! Информация не прогнозы, только 100% Инсайды! Если нужна 100% Информация, пишите; Форум - foot.forumes.ru/ (В интернете такой информации не найти)Если надоело ставить наугад... Пишите! Есть Информация по таким матчам! Только 100% Инсайды Точный счёт матчей

    16.08.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Хороша Балтика. Чутка не хватает игры на победу.

    16.08.2025

  • КС

    Балтика остановила победную серию Локо. Но думаю Талалай рассчитывал на большее. Команды с боевой ничьей)

    16.08.2025

  • igor1972

    ага, в полупозиции оказался

    16.08.2025

  • hovawart645

    Да, тренерская.

    16.08.2025

  • Кот-матрос

    А вот подскажи, когда надо пресечь, если фол не тянет на жёлтую?

    16.08.2025

  • футбол это спорт

    А Митрюшкина просто технично поймали.

    16.08.2025

  • hovawart645

    5 промажет)

    16.08.2025

  • по моему это очевидно-дюже симпатичная команда

    16.08.2025

  • NGE

    Если вратаря в воротах не будет - забьёт))

    16.08.2025

  • igor1972

    да, долго втягивались. Это вообще проблема Локо в этом сезоне

    16.08.2025

  • Ратель

    QED

    16.08.2025

  • NGE

    Не грубо, это называется "тактика мелкого фола". Судьи должны её пресекать с помощью ЖК. Но пока Балтику прощают

    16.08.2025

  • hovawart645

    В Калининграде никому легко не будет - факт.

    16.08.2025

  • болельщики ЛОКО,прошу меня извинить,но железнодорожники меня сегодня... разочаровали! а вот БАЛТИКА была просто... роскошна! и если бы на ее стороне была удача,то было бы для ЛОКО совсем ужасно... ПЫ.СЫ как не забил ОФФОР просто уму непостижимо... все-ушел на СПАРТАК

    16.08.2025

  • футбол это спорт

    В 1-ом тайме Локо невыразительно играл. Вроде как не слишком напрягались.

    16.08.2025

  • GeoMaS

    Паровоз уперся в балтийский берег. Понятна досада Талалаева: играли на три, наиграли на балл.

    16.08.2025

  • TomCat

    Балтика выглядит очень мощно! Так что для Локо ничья пошла в плюс.

    16.08.2025

  • Sergey Mikhaylov

    По делу, балтийцам удачи

    16.08.2025

  • igor1972

    возьмут, отдохнуть надо. После кубка усталось накопилась.

    16.08.2025

  • Врн36

    Ну и Колю с дебютным годом за локо

    16.08.2025

  • NGE

    Когда будешь жалеть, учти, что на 41-й минуте Саусю нужно было показывать вторую ЖК

    16.08.2025

  • hovawart645

    Будет бить ещё таких 10 - не забьёт)

    16.08.2025

  • krinf15

    Мне показалось, что удар был зрячим, но отчасти можно и так сказать.

    16.08.2025

  • Кот-матрос

    Много фолов - не значит грубо. Нормальная мужская игра.

    16.08.2025

  • Врн36

    Балтийского молодцы. Но и ничья для них не самый плохой результат. У Талалаева обеспеченна бессонная ночь

    16.08.2025

  • hovawart645

    А Саусь то на две КК наиграл)

    16.08.2025

  • NGE

    Явная ошибка вратаря!

    16.08.2025

  • Фирсыч

    Ну хоть так. Но одно очко - это ни о чём. В следующей игре обязаны взять три.

    16.08.2025

  • Деметрио

    Браво Балтика, браво Андрей Талалаев!

    16.08.2025

  • AnTaras

    Балтийцы молодцы, удивляют.

    16.08.2025

  • Lars Berger

    Обе команды - молодцы!

    16.08.2025

  • Рифмоплёт Ermak-Rasputin

    Тяжёлый матч. Очко в плюс.

    16.08.2025

  • NGE

    Согласен, Батраков сегодня был не так ярок, как со Спартаком. Думаю, немного устал, ведь он играл и среди недели на Кубок

    16.08.2025

  • hovawart645

    Больше случайный.

    16.08.2025

  • Lars Berger

    Обе команды - молодцы.

    16.08.2025

  • igor1972

    Классная ничья, с массой моментов. Локо, конечно, Митрюшкин с голом подвёл. Балтика по-прежнему неожиданно хороша. Локомотив форева!

    16.08.2025

  • TomCat

    Ничья - справедливый результат. Хотя моментов у Балтики было больше.

    16.08.2025

  • hovawart645

    Не проиграли, вырвали очко... Ожидаемо тяжелый матч.

    16.08.2025

  • Lars Berger

    Всё справедливо. По игре так всё и должно было закончиться - 1:1. Хорошая игра. Побольше бы таких.

    16.08.2025

  • Кот-матрос

    Отскочили паровозы. ------------ Футбольная карма: не забил сам - забьют тебе.

    16.08.2025

  • инок

    С "боевой" ничьёй поздравляю обе команды!

    16.08.2025

  • андрей андреев

    мавр сделал свое дело)

    16.08.2025

  • krinf15

    А голешник-то у балтийцев получился очень породистым, прямо-таки на загляденье!

    16.08.2025

  • NGE

    Я пишу исключительно о манере игры Балтики. Напомню, в первых 4 турах Балтика набрала 80 фолов = в среднем 20 за игру. Сегодня фолов было 18, не сильно меньше. При этом на 41 минуте судья пожалел Сауся и не дал ему вторую ЖК за грубую накладку

    16.08.2025

  • хурма(сельдерей)

    браво Балтика...но ничья! ренорд посещаемости...более 21 тыс. зрителей

    16.08.2025

  • футбол это спорт

    Трудная игра для обеих команд. Не все ладилось у Батракова. Может, именно этого не хватило для победы. Балтика сыграла по-взрослому. 5 игр – и все с отличной организацией игры и заряженностью. Только полежать на траве очень любят, как Комличенко.

    16.08.2025

  • rustov

    Жаль, за Балтику обидно

    16.08.2025

  • Russpiel

    Простили.

    16.08.2025

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    Лёжа надо смотреть футбол . И это правильно . А Оффор будет Талалаю сниться

    16.08.2025

  • baruv

    Хорошая физика у Балтики, но не удержали победу. Пиняев бы не помешал Локо, который обеспечил себе лидерство и после 5 тура.

    16.08.2025

  • krinf15

    Ай да балтийцы! Остановили таки безоговорочного лидера!

    16.08.2025

  • Жорик Хоромзунов

    Хорошая боевая ничья! Обе команды смотрелись неплохо, но Лукака Оффор заслужил порку в раздевалке))

    16.08.2025

    • «Балтика» — «Локомотив»: железнодорожники сравняли счет

    «Балтика» — «Локомотив»: видео голов матча 5-го тура РПЛ
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости