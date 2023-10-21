«Балтика» — «Краснодар»: хозяева сравняли счет в матче

Полузащитник «Балтики» Максим Кузьмин забил на 23-й минуте матча 12-го тура РПЛ против «Краснодара» — 1:1.

Защитник Гильермо Сото получил пас на ход и прострелил низом в штрафную. Мяч после рикошета отскочил к Кузьмину, который пробил точно в угол ворот.