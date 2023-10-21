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Сегодня, 19:20

Галактионов — о матче с «Динамо»: «По игре «Локомотив» был не согласен на ничью»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал ничью в матче 12-го тура РПЛ против «Динамо» (0:0).

— Что скажете о сегодняшней игре?

— Мы достаточно неплохо сегодня выглядели. Я сказал команде, что по игре было видно, что мы были не согласны на ничью сегодня. Мы были остры, у нас было много моментов. Если бы мы их реализовали, счет был бы победный.

— Были ли какие-то претензии к нападающим, почему их поменяли?

— Никаких претензий к нападающим не было. Понимали, что нужно было добавить скорости, свежести. Нам было необходимо, чтобы Наир Тикнизян, Антон Миранчук, Тимур Сулейманов дали больше движения. Ребята с этим справились.

— Почему рано заменили Пиняева?

— Он тоже выполняет большой объел работы. Не только на мячи он играет. Это естественное его состояние. Снижается острота, двигательная активность. Нам хотелось туда добавить более быстрого игрока. Который бы добавил динамике.

«Локомотив» набрал 20 очков и вышел на третье место в РПЛ. «Динамо» с 18 очками идет на пятой строчке в турнирной таблице. Бело-голубые не побеждают в РПЛ уже 5 туров подряд.

В следующем туре железнодорожники дома сыграют с «Ростовом». Игра пройдет 28 октября. «Динамо» на день позже на своем поле примет «Урал».

Защитник &laquo;Динамо&raquo; Дмитрий Скопинцев. Нули в Черкизово. «Динамо» — пять туров без побед, «Локо» дает шанс «Спартаку»

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Локомотив 12 5 5 2 18-16 20
4
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
5
 Динамо 12 4 6 2 17-15 18
6
 ЦСКА 12 4 6 2 22-17 18
7
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
8
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 12 3 4 5 11-20 13
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Факел 12 3 3 6 9-15 12
13
 Оренбург 12 3 2 7 14-20 11
14
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
15
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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21.10 12:00
Оренбург – Факел
 1 : 2
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 0 : 0
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 0 : 0
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 - : -
22.10 12:00
Урал – Сочи
 - : -
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
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Джон Кордоба

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П
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Оренбург

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