«Балтика» — «Краснодар»: Энрикес разбил нос в момент гола головой

Форвард «Балтики» Анхело Энрикес разбил нос в матче 12-го тура РПЛ с «Краснодаром» — 2:1.

Энрикес на 36-й минуте забил гол головой. В этом эпизоде он разбил нос, ударившись о голову Сергея Петрова.

Медики оказали помощь чилийцу и он вернулся в игру.