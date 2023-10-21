«Балтика» — «Краснодар»: Энрикес разбил нос в момент гола головой
Форвард «Балтики» Анхело Энрикес разбил нос в матче 12-го тура РПЛ с «Краснодаром» — 2:1.
Энрикес на 36-й минуте забил гол головой. В этом эпизоде он разбил нос, ударившись о голову Сергея Петрова.
Медики оказали помощь чилийцу и он вернулся в игру.
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|
3
|Локомотив
|12
|5
|5
|2
|18-16
|20
|
4
|Зенит
|11
|6
|2
|3
|22-11
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|
5
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|12
|4
|6
|2
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|18
|
6
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|12
|4
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|
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|5
|2
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|
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|7
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|10
|
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|11
|2
|4
|5
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|10
|
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|2
|0
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|21.10
|12:00
|
Оренбург – Факел
|1 : 2
|21.10
|14:00
|
Рубин – ЦСКА
|0 : 0
|21.10
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|0 : 0
|21.10
|19:00
|
Балтика – Краснодар
|- : -
|22.10
|12:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|22.10
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|- : -
|22.10
|16:30
|
Зенит – Кр. Советов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Ростов – Ахмат
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|9
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|5
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|8
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|10
|1
|3
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|10
|1
|1
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