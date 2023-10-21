Личка — о возвращении Макарова к тренировкам: «Поговорили, как два друга»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал о возвращении к тренировками полузащитника бело-голубых Дениса Макарова.

«Он мне написал: «Марцел, когда можно приходить?» Поговорили, как два друга. Я ему сказал, почему я это сделал, сказал, что мне не понравилось в игре. Сегодня он вышел на сорок шестой минуте. Старался, бегал. Мы хотим видеть игроков с таким рвением», — сказал Марцел.

21 октября «Динамо» сыграло вничью с «Локомотивом» (0:0) в матче 12-го тура РПЛ.

25-летний Макаров пропустил кубковый матч со «Спартаком» и игру 11-го тура чемпионата России против «Факела» (0:0). Позже главный тренер бело-голубых Марцел Личка заявил, что дал игроку выходные на эти встречи.