«Балтика» — ЦСКА: Хиль и Мусаев сыграют с первых минут

«Балтика» и ЦСКА назвали составы на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы «Балтики» и ЦСКА на матч 21-го тура чемпионата России. Начало игры — в 20:30 мск.

«Балтика»: Бориско, Варатынов. Гассама, Андраде, Бевеев, Чивич, Илья Петров, Титков, Максим Петров, Йенне, Хиль.

Запасные: Любаков, Кукушкин, Андерсон, Филин, Рядно, Мурид, Мендель, Ковалев, Ковач, Манелов, Степанов, Оффор.

ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Жоао Виктор, Матеус Рейс, Мойзес, Круговой, Баринов, Обляков, Кисляк, Глебов, Мусаев.

Запасные: Тороп, Бесаев, Баровский, Данилов, Лукин, Матеус Алвес, Козлов, Руис, Кармо, Бандикян, Попович, Воронов.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Балтика» — ЦСКА.

Чемпионат России. Премьер-лига. 21-й тур.

14 марта, 20:30. Ростех Арена (Калининград)

Подписывайся на канал «СЭ» в Max