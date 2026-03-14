У защитника «Динамо» Шумахова диагностирован разрыв передней крестообразной связки

Махачкалинское «Динамо» сообщило о серьезной травме защитника команды Идара Шумахова, которую он получил в матче 21-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:0). Он был заменен на 43-й минуте.

У защитника диагностирован разрыв передней крестообразной связки. Ему предстоит операция. Восстановление 26-летнего Шумахова займет порядка 6-8 месяцев.

В сезоне-2025/26 защитник сыграл за «Динамо» 25 матчей во всех турнирах и отдал одну голевую передачу.

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