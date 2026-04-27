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27 апреля, 21:58

«Акрон» прервал семиматчевую беспроигрышную серию «Балтики»

Алина Савинова
Николай Титков и Роберто Фернандес.
Фото ФК «Балтика»

«Акрон» победил «Балтику» в гостевом матче 27-го тура чемпионата России — 1:0.

Единственный гол на 54-й минуте забил Жилсон Беншимол. Первый гол форварда на 15-й минуте был отменен после проверки ВАР из-за офсайда.

В концовке матча главный арбитр Инал Танашев назначил пенальти в ворота тольяттинцев после падения полузащитника калининградской команды Максима Петрова в штрафной гостей. Однако после вмешательства ВАР и просмотра видеоповтора Танашев отменил свое изначальное решение.

«Балтика» с 46 очками сохраняет пятое место в турнирной таблице РПЛ. Калининградская команда прервала семиматчевую беспроигрышную серию в чемпионате. «Акрон» одержал первую победу в РПЛ с 21 ноября 2025 года и с 27 очками поднялся на 10-ю строчку.

В следующем туре «Балтика» 2 мая примет «Рубин», а «Акрон» 3 мая дома сыграет с «Краснодаром».

Чемпионат России. Премьер-лига. 27-й тур.
27 апреля, 20:00. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
0:1
Акрон

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ФК Акрон
ФК Балтика
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РПЛ, результаты 27-го тура: «Зенит» обыграл «Ахмат», «Краснодар» победил «Динамо» Мх и другие матчи
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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