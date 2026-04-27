«Акрон» прервал семиматчевую беспроигрышную серию «Балтики»

«Акрон» победил «Балтику» в гостевом матче 27-го тура чемпионата России — 1:0.

Единственный гол на 54-й минуте забил Жилсон Беншимол. Первый гол форварда на 15-й минуте был отменен после проверки ВАР из-за офсайда.

В концовке матча главный арбитр Инал Танашев назначил пенальти в ворота тольяттинцев после падения полузащитника калининградской команды Максима Петрова в штрафной гостей. Однако после вмешательства ВАР и просмотра видеоповтора Танашев отменил свое изначальное решение.

«Балтика» с 46 очками сохраняет пятое место в турнирной таблице РПЛ. Калининградская команда прервала семиматчевую беспроигрышную серию в чемпионате. «Акрон» одержал первую победу в РПЛ с 21 ноября 2025 года и с 27 очками поднялся на 10-ю строчку.

В следующем туре «Балтика» 2 мая примет «Рубин», а «Акрон» 3 мая дома сыграет с «Краснодаром».

Чемпионат России. Премьер-лига. 27-й тур.

27 апреля, 20:00. Ростех Арена (Калининград)

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