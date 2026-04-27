РПЛ, результаты 27-го тура: «Зенит» обыграл «Ахмат», «Краснодар» победил «Динамо» Мх и другие матчи

Матчи 27-го тура чемпионата России-2025/26.

В субботу, 25 апреля, прошли три матча: «Ростов» — «Оренбург» (0:1), «Крылья Советов» — «Локомотив» (2:0) и «Рубин» — ЦСКА (0:0).

В воскресенье, 26 апреля, состоялись игры «Пари НН» — «Спартак» (1:2), «Краснодар» — «Динамо» Мх (2:1), «Динамо» — «Сочи» (2:0) и «Зенит» — «Ахмат» (2:0).

27 апреля «Балтика» уступила «Акрону» (0:1).

25 апреля, суббота

Чемпионат России. Премьер-лига. 27-й тур.

25 апреля, 14:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)

Чемпионат России. Премьер-лига. 27-й тур.

25 апреля, 17:00. Самара Арена (Самара)

Чемпионат России. Премьер-лига. 27-й тур.

25 апреля, 19:30. Ак Барс Арена (Казань)

26 апреля, воскресенье

Чемпионат России. Премьер-лига. 27-й тур.

26 апреля, 14:00. Совкомбанк Арена (Нижний Новгород)

Чемпионат России. Премьер-лига. 27-й тур.

26 апреля, 17:00. Краснодар (Краснодар)

Чемпионат России. Премьер-лига. 27-й тур.

26 апреля, 17:00. ВТБ Арена (Москва)

Чемпионат России. Премьер-лига. 27-й тур.

26 апреля, 19:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

27 апреля, понедельник

Чемпионат России. Премьер-лига. 27-й тур.

27 апреля, 20:00. Ростех Арена (Калининград)

Турнирная таблица чемпионата России //

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