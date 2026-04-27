«Балтика» — «Акрон»: Беншимол открыл счет на 54-й минуте

«Акрон» открыл счет в матче 27-го тура чемпионата России против «Балтики» — 1:0.

На 54-й минуте отличился Жилсон Беншимол. Первый гол форварда на 15-й минуте был отменен из-за офсайда.

Игра проходит на «Ростех Арене» в Калининграде.

«Балтика» с 46 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Акрон» с 24 очками располагается на 13-й позиции.

Чемпионат России. Премьер-лига. 27-й тур.

27 апреля, 20:00. Ростех Арена (Калининград)

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