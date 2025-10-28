«Балтика» — «Ахмат»: дата и время начала матча 14-го тура РПЛ
«Балтика» и «Ахмат» встретятся в матче 14-го тура чемпионата России
«Балтика» и «Ахмат» встретятся в матче 14-го тура Российской премьер-лиги в воскресенье, 2 ноября. Игра пройдет на «Ростех Арене» в Калининграде и начнется в 17.00 по московскому времени.
С ключевыми событиями и результатом игры «Балтика» — «Ахмат» можно будет знакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».
В прямом эфире матч калининградцев и грозненцев покажет канал «Матч Премьер». Трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.
В 13 турах чемпионата России «Балтика» набрала 24 очка, «Ахмат» — 16. В 13-м туре калининградцы сыграли вничью с «Пари Нижним Новгородом» — 0:0, а грозненцы проиграли «Сочи» — 2:4.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|8-4
|9
|
2
|ЦСКА
|4
|2
|2
|0
|4-2
|8
|
3
|Зенит
|3
|2
|0
|1
|9-2
|6
|
4
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
5
|Балтика
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|
6
|Динамо Мх
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
7
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|4-6
|5
|
8
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
9
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|4-3
|4
|
10
|Рубин
|3
|1
|1
|1
|4-5
|4
|
11
|Родина
|4
|1
|1
|2
|7-11
|4
|
12
|Локомотив
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|
13
|Ахмат
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
14
|Крылья Советов
|3
|0
|2
|1
|1-3
|2
|
15
|Акрон
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|3-6
|1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|14.08
|17:00
|Оренбург – Локомотив
|1 : 1
|15.08
|14:00
|Родина – Акрон
|3 : 3
|15.08
|16:15
|ЦСКА – Факел
|1 : 0
|15.08
|18:30
|Ростов – Рубин
|- : -
|15.08
|20:45
|Краснодар – Ахмат
|- : -
|16.08
|14:30
|Зенит – Динамо
|- : -
|16.08
|17:00
|Крылья Советов – Динамо Мх
|- : -
|16.08
|19:30
|Балтика – Спартак
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Артем Максименко
Родина
|3
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|2
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0
Новости