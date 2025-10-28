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28 октября 2025, 18:34

Лещенко заявил, что ему грустно от игры «Динамо»

Микеле Антонов
Корреспондент

Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о последних результатах бело-голубых.

— Не получается ничего пока. Очень невыразительная игра была. «Зенит» явно команда более профессиональная что ли. Мне грустно от результатов «Динамо». 13 туров, пока ничего. Самое главное даже не проигрыши, непонятно какая игра: от защиты, нападения. Комбинационного футбола мало, травмы преследуют, чехарда с заменами. Основной состав не наигран.

К сожалению, пока ничего не получается. Первый тайм с «Локомотивом» был ярким, начало матча с «Зенитом», но потом что-то развалилось. Расулов симпатичный парень очень. И Бабаев, который отыграл с «Крыльями». Не понимаю, почему в конце игры с «Зенитом» не было замен: подключить свежие силы и всех молодых ребят. Выход Кутицкого вообще был непонятен для меня, — сказал Лещенко «СЭ».

После 13 туров РПЛ «Динамо» набрало 16 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице. В 14-м туре бело-голубые сыграют в гостях с «Рубином» 1 ноября.

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ФК Динамо (Москва)
Лев Лещенко
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
3
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
4
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
5
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
6
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
Результаты / календарь
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30 тур
14.08 17:00 Оренбург – Локомотив 1 : 1
15.08 14:00 Родина – Акрон 3 : 3
15.08 16:15 ЦСКА – Факел 1 : 0
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артем Максименко
Артем Максименко

Родина

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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