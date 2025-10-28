В «Зените» опровергли слухи о Баринове

Пресс-служба «Зенита» прокомментировала «СЭ» информацию о том, что сине-бело-голубые якобы интересуются 29-летним полузащитником «Локомотива» Дмитрием Бариновым.

«Зенит» не планировал выкупать Баринова — у клуба другие приоритеты», — заявили «СЭ» в пресс-службе невской команды.

В сезоне РПЛ-2025/26 Баринов провел в составе «Локо» 13 матчей, в которых забил два мяча и отдал пять голевых передач.

Контракт хавбека с железнодорожниками рассчитан до 30 июня 2026 года.