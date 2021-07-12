«Зенит» сделал предложение хавбеку сборной Перу

Полузащитник сборной Перу Йошимар Йотун входит в сферу интересов «Зенита», сообщает ESPN. Сине-бело-голубые, а также два клуба из Испании и клуб из Бразилии уже сделали предложения 31-летнему хавбеку,

В минувшем сезоне Йотун выступал за мексиканский «Крус Асуль». В его составе он сыграл 43 матча, забил 2 мяча и сделал 1 результативную передачи. Этим летом у полузащитника истек срок действия контракта с мексиканским клубом.

В составе сборной Перу хавбек сыграл 105 матчей и забил 5 мячей. На Кубке Америки-2021 в его активе 7 игр, 2 гола и 1 ассист.