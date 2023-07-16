Балахнин оценил перспективы молодых игроков «Зенита» попасть в основной состав в новом сезоне
Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин уверен, что у молодых воспитанников «Зенита» есть шанс заиграть в основе.
«У «Зенита» достаточно хороший резерв, у них и ротация может быть. Сегодня, допустим, бразильцы выглядят сильнее — они и играют. Завтра подтянутся молодые русские ребята — будут они играть. Как мне кажется, в тренерском штабе «Зенита» именно так и рассуждают. Просто на данном этапе те, кто вышел в основе, выглядели посильнее. Тем более, у них была возможность набрать форму в хороших спаррингах против «Фенербахче» и «Црвены Звезды», — цитирует Балахнина «Газета.Ru».
15 июля в матче за OLIMPBET Суперкубок России «Зенит» обыграл ЦСКА (0:0, по пенальти — 5-4) и в четвертый раз подряд стал обладателем трофея.
В первом туре нового сезона чемпионата России клуб из Санкт-Петербурга встретится с «Пари НН». Матч пройдет 22 июля. Начало — в 15.15 по московскому времени.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -