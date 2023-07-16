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Балахнин заявил о нехватке игроков у ЦСКА

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин считает, что руководству ЦСКА нужно задуматься над трансферами, если клуб хочет навязать борьбу за чемпионство в новом сезоне РПЛ.

«У ЦСКА точно недобор футболистов, это однозначно. Им даже стартовый состав нужно усиливать, не говоря о том, что нужны футболисты и в запас. Если, конечно, команда хочет бороться за золотые медали. Естественно, нельзя пройти весь сезон на одном составе, нужно больше, чем 11 человек. Тут двух мнений нет», — цитирует Балахнина «Газета.Ru»

15 июля в матче за OLIMPBET Суперкубок России, который прошел в Казани, армейцы уступили «Зениту» (0:0, по пенальти — 5-4).

В первом туре нового сезона РПЛ московская команда встретится с «Уралом». Игра пройдет 22 июля и начнется в 13.00 по московскому времени.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/07/16/20884130.shtml
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Сергей Балахнин
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3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
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 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
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