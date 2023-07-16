Балахнин заявил о нехватке игроков у ЦСКА
Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин считает, что руководству ЦСКА нужно задуматься над трансферами, если клуб хочет навязать борьбу за чемпионство в новом сезоне РПЛ.
«У ЦСКА точно недобор футболистов, это однозначно. Им даже стартовый состав нужно усиливать, не говоря о том, что нужны футболисты и в запас. Если, конечно, команда хочет бороться за золотые медали. Естественно, нельзя пройти весь сезон на одном составе, нужно больше, чем 11 человек. Тут двух мнений нет», — цитирует Балахнина «Газета.Ru»
15 июля в матче за OLIMPBET Суперкубок России, который прошел в Казани, армейцы уступили «Зениту» (0:0, по пенальти — 5-4).
В первом туре нового сезона РПЛ московская команда встретится с «Уралом». Игра пройдет 22 июля и начнется в 13.00 по московскому времени.
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|О
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1
|Зенит
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2
|ЦСКА
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|0
|0-0
|0
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3
|Спартак
|0
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|0
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|0-0
|0
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4
|Ростов
|0
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|0
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|0-0
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5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Динамо
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|0
|0
|0-0
|0
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10
|Сочи
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
|- : -