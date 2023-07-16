Агент защитника «Црвены звезды» Эраковича подтвердил факт переговоров со «Спартаком»
Зоран Павлович, агент защитника «Црвены звезды» Страхини Эраковича, прокомментировал информацию о том, что «Спартак» ведет переговоры о переходе футболиста.
«Предложение по трансферу Эраковича поступило, мы его рассматриваем», — цитирует агента Metaratings.ru.
Ранее «СЭ» стало известно, что «Спартак» заплатит «Црвене Звезде» около 8 миллионов евро в случае успешных переговоров о трансфере футболиста.
В основной команде сербской команды Эракович выступает с 2020 года. Его соглашение с клубом рассчитано до лета 2026 года.
По итогам минувшего сезона «Спартак» стал бронзовым призером чемпионата России.
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2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
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|0
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30 тур
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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