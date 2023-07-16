Агент защитника «Црвены звезды» Эраковича подтвердил факт переговоров со «Спартаком»

Зоран Павлович, агент защитника «Црвены звезды» Страхини Эраковича, прокомментировал информацию о том, что «Спартак» ведет переговоры о переходе футболиста.

«Предложение по трансферу Эраковича поступило, мы его рассматриваем», — цитирует агента Metaratings.ru.

Ранее «СЭ» стало известно, что «Спартак» заплатит «Црвене Звезде» около 8 миллионов евро в случае успешных переговоров о трансфере футболиста.

В основной команде сербской команды Эракович выступает с 2020 года. Его соглашение с клубом рассчитано до лета 2026 года.

По итогам минувшего сезона «Спартак» стал бронзовым призером чемпионата России.