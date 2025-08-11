Бакаев — о «Химках»: «Проект был амбициозный, все хотели добиться хорошего результата»

Нападающий «Локомотива» Зелимхан Бакаев прокомментировал ситуацию с приостановлением деятельности «Химок».

«Многие футболисты, конечно, нашли себе место, в хорошую команду ушли, «Химки» очень им помогли, дали толчок. Но и многие остались без работы, этот момент немножко расстраивает. Когда мы начинали это все в «Химках», проект был амбициозный, все хотели добиться хорошего результата. Когда в команде есть такие игроки, тебе обещают хорошие финансы, ты уже думаешь о высоких позициях. Но, когда по ходу сезона один месяц, второй, третий идут задержки и постоянные обещания, это немножко тебя сбивает», — сказал футболист в эфире телеканала «Россия 24».

«Химки» не получили лицензию для выступления в РПЛ в сезоне-2025/26. 18 июня деятельность клуба была приостановлена.

На счету 29-летнего Бакаева 28 матчей за подмосковсный клуб, в которых он отметился 6 голами и 3 результативными передачами.