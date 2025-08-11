Газзаев: «Когда ЦСКА выигрывал Кубок УЕФА, лимита на легионеров не было»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» высказался о возможном изменении лимита на легионеров в российском футболе.

«В 2005 году, когда ЦСКА выигрывал Кубок УЕФА, лимита на легионеров не было. Клубы сами не должны брать легионеров уровня среднего и ниже среднего. У нас, например, были молодые ребята, которые давали результат. Клубы должны не брать много иностранных игроков, которые в своих чемпионатах не выделяются. Стоит брать только хороших легионеров, которые приносят пользу», — сказал Газзаев «СЭ».

Ранее стало известно, что в РПЛ будет ужесточен лимит на легионеров. По его словам, цель — ограничение в 5 иностранцев на поле и всего 10 в заявке. Приказ будет подписан в этом году.

