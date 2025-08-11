Жуков высоко оценил шансы на возможную отставку Станковича в случае поражения «Спартака» от «Зенита»

Почетный президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака» Александр Жуков в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможной отставке главного тренера красно-белых Деяна Станковича.

Ранее «СЭ» сообщал, что руководство клуба дало сербскому специалисту пять матчей на исправление ситуации.

«Я думаю, что в случае поражения от «Зенита» есть очень большая вероятность, что Станкович уйдет в отставку. И не понимаю, почему «Спартак» делает ставку на иностранных тренеров, а не на своих, спартаковских специалистов. Была возможно пригласить Черчесова. Но он ушел в «Ахмат» и показал успешный старт. Мне кажется, что «Спартаку» нужно делать ставку на российских тренеров, на бывших своих игроков», — сказал Жуков «СЭ».

«Спартак» после 4-го тура занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 4 очка.

