11 августа, 16:03

Жуков высоко оценил шансы на возможную отставку Станковича в случае поражения «Спартака» от «Зенита»

Константин Белов
Корреспондент

Почетный президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака» Александр Жуков в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможной отставке главного тренера красно-белых Деяна Станковича.

Ранее «СЭ» сообщал, что руководство клуба дало сербскому специалисту пять матчей на исправление ситуации.

«Я думаю, что в случае поражения от «Зенита» есть очень большая вероятность, что Станкович уйдет в отставку. И не понимаю, почему «Спартак» делает ставку на иностранных тренеров, а не на своих, спартаковских специалистов. Была возможно пригласить Черчесова. Но он ушел в «Ахмат» и показал успешный старт. Мне кажется, что «Спартаку» нужно делать ставку на российских тренеров, на бывших своих игроков», — сказал Жуков «СЭ».

«Спартак» после 4-го тура занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 4 очка.

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?
Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.

Деян Станкович
ФК Спартак (Москва)
Александр Жуков
Материалы сюжета: РПЛ, 5-й тур: «Спартак» — «Зенит», «Динамо» — ЦСКА, «Краснодар» — «Сочи» и другие матчи
Станкович — об отсутствии на пресс-конференции после игры с «Зенитом»: «Мне нужно было увидеть жену и дочь»
ЭСК признала верными решения судьи Чистякова в матче «Спартак» — «Зенит»
ЭСК признала ошибочными два решения судьи Левникова в матче «Динамо» — ЦСКА
Капитан «Балтики» Мендель выбыл на полтора месяца из-за перелома пятой плюсневой кости
Божович назвал провальным результат «Спартака» в игре с «Зенитом»
Самошников и Куэста усилят «Спартак»? Как их будет использовать Станкович?
  • zg

    Ну на "багаже" Аленя че то вышло,но где он после?!)Остальные даже не смешны....

    12.08.2025

  • zg

    Нытики ноют на судей и кучу привходящих обстоятельств,Каррера этого не делал!Учите матчасть!

    12.08.2025

  • bleiksp

    со станковичем уже все понятно. стиля игры нет. управления командой тоже нет. бардак везде. в игре с составом в подборе игроков и в отношениях с руководством команды. чем быстрее уволят тем лучше. а лучше до игры с зенитом отпустить его на волю

    12.08.2025

  • bleiksp

    что вы все вспоминаете про итальянского нытика. он капитана выгнал из команды за лайк, истеричка. и команду развалил. на чужих идеях и трудах работал а сам по себе нулище!!! он в европе вообще никому не нужен и в другом мире тоже

    12.08.2025

  • Garryman

    Поневоле вспоминается Жванецкий. Как он писал о каком-то наивном человеке: "Ведь это он же сказал: Давайте уволим этого продавца - станет иначе"

    12.08.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Сделал ставку на отставку?

    12.08.2025

  • Jean4

    Кто-нибудь из перечисленных чего-то добился как тренер в футболе? Боюсь, что нет. Вот и ответ. Спартак не поле для экспериментов. Я бы еще мог понять приглашение Слуцкого, но вряд ли он согласится покинуть Китай ради команды РПЛ. Здесь он уже все что мог выиграл.

    12.08.2025

  • Кариока_двойка.

    Та подождите вы Черчесову дифирамбы петь. Пусть он со своим деревянным футболом как раз Ахмат и тренирует, там ему и место.

    12.08.2025

  • NIK7478

    А в Лукойле работают тупые люди! Потому у них то Абаскаль, то Станкович! Щас еще какого-нибудь ноунейма откопают. ))

    11.08.2025

  • SpartakSirius

    Стасик выиграл пока 1 матч . Посмотрим , что будет после 10 туров . Бывшие свои это Шалимов , Аленичев что ли ?

    11.08.2025

  • vlad654

    Точно. И молчит о провальном менеджменте. Это показатель запредельного уровня.

    11.08.2025

  • bvp

    «Спартаку» нужно делать ставку на российских тренеров, на бывших своих игроков - на Саню Мостового

    11.08.2025

  • АйЯЯйКиН-СССР

    Человек говорит о Черчесове... Это все, что нужно знать о понимании футбола данным персонажем.... Боже, храни Спартак

    11.08.2025

  • lenin.vowa2018

    У Спартака недостаток не в тренерах - их 25 человек побывало за 25 лет - а в генменеджере, или в спортивном директоре. Правда, вот и Карпин был и гендиректором, где подсидел Лаудрупа, и одновременно и главным тренером, но все равно создать СБАЛАНСИРОВАННУЮ команду, хотя Федун его обвинил в том что пpocpaл 200 миллионов. У Спартака все время крен куда-то, то не было несколько лет нормального центрального защитника, даже крайний Бокетти был лучшим на этой позиции. Помню одно время было 10 ДЕСЯТЬ!!! центрхавов, вместое с Ромуло и Хурадо! Дибилизм какой-то. Может оставить как в ЦСКА 15 игроков, и пусть играют. Но только эти 15 должны быть ИГРОКАМИ, а не поленами, как Хлусевич и Денисов.

    11.08.2025

  • m_16

    Титов, Тихонов, Парфёнов, Аленичев, Шалимов, Писарев... Ковтун!!!

    11.08.2025

  • Jean4

    Своих, это кого? Карпин, Черчесов, кто еще? Больше же некого. Только не надо про эксперименты с толcтопузом Оськиным.

    11.08.2025

  • som173

    Смешно ровнять состав Ахмата и Спартака. Со Спартаком легкомона титул выграл. С Ахматом нет. Ибо ни Стас, ни Гвардиола не Боги . Скажу так- Спартак сделат канфеткой любой наш тренер, КБ или нет. Алень или Талалаев, Рахимов или Черчесов. Черчесов со Спартаком точно не буит ставить автобус, он буит строить атакующую игру. Стан тоже ее пытацца строить, но не палучацца ц ево и не палучицца- Спартак не для нево. Хе-хе!

    11.08.2025

  • hovawart645

    Снаряд два раза в одну воронку не падает) Это я про Массимо, вашего понимаете ли, Карреру!

    11.08.2025

  • hovawart645

    Барсика надо возвращать! У него всегда были колючие, тренерские команды. РПЛ он знает, игру ставить умеет. Ну и ромбик в сердце есть. После Динамо Киев)

    11.08.2025

  • Artorixus

    А кого ставить из нашинских-то? Разве что Массимо? Он наш, стопудово. Есть ещё Шалимов, ну и конечно, куда ж без его Величества, я про царя-А.Мостового.

    11.08.2025

  • Олег

    «Спартаку» нужно делать ставку на российских тренеров, на бывших своих игроков // Лучшие "свои" уже разобраны, причем только что, поэтому не скоро освободятся - Черчесов и Карпин. Юран тоже во 2й лиге Турции. Кто там еще? Аленичев, Тихонов (в Енисее)?

    11.08.2025

  • sdf_1

    Перед «Зенитом» будет Махачкала. Да и матч с «Зенитом» не показатель. Весной «Спартак» «Зенит» обыграл и сразу посыпался. Про Черчесова просто смешно. Можно подумать, что он 10 матчей с «Ахматом» сыграл и во всех одеражал победу и теперь во главе турнирной таблицы. На деле всего одна игра, в которой победил благодаря автоголу

    11.08.2025

  • Ganimed

    Если Спартак не обыграет сейчас зинит, то поедет домой тренер, вот такая хистори:shushing_face:По поводу наших-а КОГО поставить, этот уже был, другой тоже?! ?Сенатор был ещё-какой на с них толк?! :face_with_raised_eyebrow:

    11.08.2025

  • fedland

    жуков так же мог бы возглавить спартак. но он ушел в госдуму...

    11.08.2025

  • zg

    На КОГО?!Кто из наших бывших достойно заявил о себе на тренерском поприще?!А то что Усач поставив автобус обыграл пока никакущий Зенит не говорит вообще ни о чем!

    11.08.2025

    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

