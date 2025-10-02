Бабаев назвал трансфер Поповича прецедентом: «Это показывает, что нет санкций»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о значимости трансфера полузащитника Матии Поповича из «Наполи».

— Может ли трансфер Поповича из «Наполи» прорубить для ЦСКА окно в Европу?

— Это очень хороший кейс, который во многом может помочь некоторым клубам, в том числе и ЦСКА. Прецедентом, доказать, что нет никаких ограничений, нет никаких вторичных санкций и так далее. Но покажет только время», — сказал Бабаев «СЭ».

Попович перешел в ЦСКА из «Наполи» 11 сентября. Действующий контракт 18-летнего игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года.