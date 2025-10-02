Контракт Пивоварова действует до августа 2026 года

По данным «СЭ», контракт генерального директора «Динамо» Павла Пивоварова действует до августа 2026 года.

Продление соглашения зависит от множества факторов, которые могут произойти за эти 10 месяцев. В том числе от конфигурации новой руководящей вертикали после ухода со своего поста председателя совета директоров клуба Дмитрия Гафина.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что контракт Пивоварова истекает 31 декабря 2025-го и, скорее всего, он не будет продлен.

«Динамо» (15 очков) после 10 туров РПЛ занимает седьмое место в таблице чемпионата России.