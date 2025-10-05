Бабаев о травме Акинфеева в матче со «Спартаком»: «Надеюсь, ничего серьезного. Уверен, он быстро восстановится»
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о состоянии вратаря армейцев Игоря Акинфеева, который получил повреждение в матче 11-го тура РПЛ против «Спартака» (3:2).
39-летний россиянин травмировался в эпизоде со вторым голом красно-белых, пытаясь отбить удар Ливая Гарсии. Акинфеев покинул поле на 60-й минуте, вместо него появился запасной голкипер армейцев Владислав Тороп.
— Как себя чувствует Акинфеев?
— Поговорил с ним в раздевалке. У него повреждение, надеюсь, ничего серьезного. Игорь крепки парень. Уверен, что он очень быстро восстановится.
— Как вам Слава Тороп?
— Сложно выходить в таком матче. Присутствовала нервозность, но Слава хорошо сыграл.
— У команды сегодня двойные премиальные?
— Это конфиденциальный вопрос. Но мы, конечно, поощрим ребят за такую сложную победу.
После матча ЦСКА — «Спартак» главный врач армейцев Эдуард Безуглов сообщил, что Акинфеев получил травму голеностопа.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|11
|7
|3
|1
|22-10
|24
|
2
|Локомотив
|11
|6
|5
|0
|26-16
|23
|
3
|Краснодар
|11
|7
|2
|2
|22-7
|23
|
4
|Зенит
|11
|5
|5
|1
|21-10
|20
|
5
|Спартак
|11
|5
|3
|3
|19-17
|18
|
6
|Рубин
|11
|5
|3
|3
|15-15
|18
|
7
|Балтика
|10
|4
|5
|1
|13-6
|17
|
8
|Динамо
|11
|4
|3
|4
|18-17
|15
|
9
|Ахмат
|11
|4
|3
|4
|14-13
|15
|
10
|Ростов
|11
|3
|4
|4
|9-12
|13
|
11
|Кр. Советов
|11
|3
|3
|5
|16-21
|12
|
12
|Динамо Мх
|10
|2
|4
|4
|5-11
|10
|
13
|Акрон
|11
|1
|5
|5
|13-18
|8
|
14
|Оренбург
|11
|1
|4
|6
|13-22
|7
|
15
|Пари НН
|11
|2
|0
|9
|9-22
|6
|
16
|Сочи
|11
|1
|2
|8
|7-25
|5
|4.10
|13:00
|
Акрон – Зенит
|1 : 1
|4.10
|15:15
|
Рубин – Кр. Советов
|2 : 0
|4.10
|17:30
|
Краснодар – Ахмат
|2 : 0
|4.10
|19:45
|
Динамо – Локомотив
|3 : 5
|5.10
|12:00
|
Оренбург – Ростов
|0 : 1
|5.10
|14:15
|
Сочи – Пари НН
|2 : 1
|5.10
|16:30
|
ЦСКА – Спартак
|3 : 2
|5.10
|19:00
|
Балтика – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|9
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|8
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Николай Рассказов
Крылья Советов
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Диего Коста
Краснодар
|10
|1
|2
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|11
|1
|2
|
|
Ярослав Крашевский
Пари Нижний Новгород
|4
|1
|1