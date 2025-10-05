Бабаев о травме Акинфеева в матче со «Спартаком»: «Надеюсь, ничего серьезного. Уверен, он быстро восстановится»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о состоянии вратаря армейцев Игоря Акинфеева, который получил повреждение в матче 11-го тура РПЛ против «Спартака» (3:2).

39-летний россиянин травмировался в эпизоде со вторым голом красно-белых, пытаясь отбить удар Ливая Гарсии. Акинфеев покинул поле на 60-й минуте, вместо него появился запасной голкипер армейцев Владислав Тороп.

— Как себя чувствует Акинфеев?

— Поговорил с ним в раздевалке. У него повреждение, надеюсь, ничего серьезного. Игорь крепки парень. Уверен, что он очень быстро восстановится.

— Как вам Слава Тороп?

— Сложно выходить в таком матче. Присутствовала нервозность, но Слава хорошо сыграл.

— У команды сегодня двойные премиальные?

— Это конфиденциальный вопрос. Но мы, конечно, поощрим ребят за такую сложную победу.

После матча ЦСКА — «Спартак» главный врач армейцев Эдуард Безуглов сообщил, что Акинфеев получил травму голеностопа.