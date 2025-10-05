В ЦСКА заявили, что восстановление Акинфеева займет 10-14 дней

Главный врач ЦСКА ЦСКА Здуард Безуглов назвал примерные сроки восстановления вратаря армейцев Игоря Акинфеева после травмы голеностопа в матче 11-го тура РПЛ со «Спартаком».

— Акинфеев в эпизоде подвернул голеностоп, там надрыв связок: завтра посмотрим на динамику. Если все будет оптимистично, то 10-14 дней и мы с этой проблемой справимся.

— Сыграет ли он с Локомотивом?

— Нельзя загадывать, будем смотреть по ситуации.

39-летний голкипер смог покинуть поле на 60-й минуте встречи без помощи медицинской бригады, вместо него на поле появился Владислав Тороп.