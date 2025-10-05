Футбол
Сегодня, 19:11

Гендир ЦСКА Бабаев: «Не помню, чтобы кто-то обыгрывал «Спартак» со счетом 3:0 к 20-й минуте»

Константин Белов
Корреспондент

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал победу армейцев над «Спартаком» (3:2) в матче 11-го тура РПЛ.

— Эмоции максимально положительные. Победа в дерби — это всегда большой праздник. Матч получился ярким. Не помню, чтобы кто-то обыгрывал «Спартак» со счетом 3:0 к 20-й минуте. Потом «Спартак» на определенном этапе перехватил инициативу. Матч удался. Самое главное для нас — это победа.

ЦСКА одержал третью победу подряд в РПЛ и с 24 очками вышел на первое место в турнирной таблице. «Спартак» с 18 баллами занимает пятую строчку.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Роман Бабаев
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 4 октября
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
Челестини о победе ЦСКА над «Спартаком»: «Мы не играли так, как хотели. Могли лучше»

Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 11 7 3 1 22-10 24
2
 Локомотив 11 6 5 0 26-16 23
3
 Краснодар 11 7 2 2 22-7 23
4
 Зенит 11 5 5 1 21-10 20
5
 Спартак 11 5 3 3 19-17 18
6
 Рубин 11 5 3 3 15-15 18
7
 Балтика 10 4 5 1 13-6 17
8
 Динамо 11 4 3 4 18-17 15
9
 Ахмат 11 4 3 4 14-13 15
10
 Ростов 11 3 4 4 9-12 13
11
 Кр. Советов 11 3 3 5 16-21 12
12
 Динамо Мх 10 2 4 4 5-11 10
13
 Акрон 11 1 5 5 13-18 8
14
 Оренбург 11 1 4 6 13-22 7
15
 Пари НН 11 2 0 9 9-22 6
16
 Сочи 11 1 2 8 7-25 5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
4.10 13:00
Акрон – Зенит
 1 : 1
4.10 15:15
Рубин – Кр. Советов
 2 : 0
4.10 17:30
Краснодар – Ахмат
 2 : 0
4.10 19:45
Динамо – Локомотив
 3 : 5
5.10 12:00
Оренбург – Ростов
 0 : 1
5.10 14:15
Сочи – Пари НН
 2 : 1
5.10 16:30
ЦСКА – Спартак
 3 : 2
5.10 19:00
Балтика – Динамо Мх
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 9
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 6
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Локомотив

 4
Николай Рассказов

Николай Рассказов

Крылья Советов

 4
И К Ж
Диего Коста

Диего Коста

Краснодар

 10 1 2
Лечи Садулаев

Лечи Садулаев

Ахмат

 11 1 2
Ярослав Крашевский

Ярослав Крашевский

Пари Нижний Новгород

 4 1 1
Вся статистика

