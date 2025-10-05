Гендир ЦСКА Бабаев: «Не помню, чтобы кто-то обыгрывал «Спартак» со счетом 3:0 к 20-й минуте»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал победу армейцев над «Спартаком» (3:2) в матче 11-го тура РПЛ.

— Эмоции максимально положительные. Победа в дерби — это всегда большой праздник. Матч получился ярким. Не помню, чтобы кто-то обыгрывал «Спартак» со счетом 3:0 к 20-й минуте. Потом «Спартак» на определенном этапе перехватил инициативу. Матч удался. Самое главное для нас — это победа.

ЦСКА одержал третью победу подряд в РПЛ и с 24 очками вышел на первое место в турнирной таблице. «Спартак» с 18 баллами занимает пятую строчку.