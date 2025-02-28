Бабаев о деле Влашича: «Надеюсь, что будет последовательность, и двойные стандарты не будут иметь места»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в разговоре с «СЭ» рассказал о долге «Вест Хэма» за трансфер полузащитника Николы Влашича.

— Мы видим двойные стандарты: на ЦСКА наложили трансферный бан за долг перед «Херенвеном», а на «Вест Хэм» — нет.

— Конечно, это так. Мы продолжаем общаться, в марте у нас будет заседание по нашему вопросу. Очень надеюсь, что будет последовательность, и двойные стандарты не будут иметь места.

— Общались ли вы с «Вест Хэмом»? Они объяснили, почему не переводят деньги?

— Они не желают с нами общаться. Они ссылаются на санкции. Но и мы можем ссылаться на санкции. Тем не менее, перед «Херенвеном» мы выполнили свои обязательства.

— Пример сделки Вильсона Изидора между «Сандерлендом» и «Зенитом» может быть аргументом ЦСКА в суде?

— Понятно, что деньги не совсем спокойно были переведены, и «Зенит» не находится под персональными санкциями. Но на этот кейс мы тоже ссылаемся в суде, — сказал Бабаев «СЭ».

Влашич выступал за ЦСКА с августа 2018-го по август 2021 года, после чего перешел в «Вест Хэм» за 30 миллионов евро. Из-за санкций армейцы до сих пор не получили всей суммы. Английский клуб должен армейцам за хорвата около 16 миллионов евро.