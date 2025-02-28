Весино: «У РПЛ очень хороший уровень, в России сильный футбол»

Форвард «Пари НН» Тьяго Весино поделился мнением об уровне футбола в РПЛ.

— Считаю, у российского чемпионата действительно очень хороший уровень, — приводит слова Весино «РБ Спорт». — Тут сильный футбол. Важно, как футболист физически подготовлен к сезону. Очень много единоборств, что является преимуществом. Но важную роль играет и перестройка команды. В Нижнем Новгороде хорошая инфраструктура, чтобы показывать хороший футбол.

— В Аргентине хуже?

— В Аргентине тоже все отлично. И футбол, и инфраструктура тоже на очень хорошем уровне. И там главный показатель — всегда заполненные стадионы.

«Пари НН» арендовал Весино у аргентинского «Велеса» до конца сезона. Всего в чемпионате Аргентины футболист провел 20 матчей и отдал одну результативную передачу.

После 18 туров нижегородцы располагаются на 12-й позиции в чемпионате России с 16 очками.