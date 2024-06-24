Николич ответил на вопрос о том, когда с ним впервые связался ЦСКА
Главный тренер ЦСКА Марко Николич рассказал о том, как состоялось подписание контракта с московской командой.
— Когда с вами впервые связался ЦСКА?
— Точно не могу сказать. Знаю только, что 4 июня я подписал официально контракт с ЦСКА. Мы обсуждаем вопросы с руководством, общаемся не только о ЦСКА. Я работал в России, знаю многих руководителей, с многими из них общаюсь.
ЦСКА заключил контракт с 44-летним тренером до конца сезона-2025/26. Команда начала подготовку к сезону под руководством нового главного тренера 20 июня на базе в Новогорске.
В России Николич ранее возглавлял московский «Локомотив», с которым выиграл Кубок России-2020/21 и завоевал бронзовые медали чемпионата страны.
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|Краснодар
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3
|Динамо
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|0
|0
|0
|0-0
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4
|Локомотив
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5
|Спартак
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6
|ЦСКА
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|0-0
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7
|Ростов
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|0
|0-0
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8
|Рубин
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9
|Кр. Советов
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10
|Ахмат
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11
|Факел
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12
|Оренбург
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|0-0
|0
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13
|Пари НН
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|0-0
|0
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14
|Химки
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|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
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|0-0
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16
|Акрон
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|0
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|19.07
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Ростов – ЦСКА
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
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Динамо – Факел
|- : -
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Локомотив – Акрон
|- : -
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|19.07
|00:00
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Пари НН – Рубин
|- : -
|19.07
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Оренбург – Спартак
|- : -
|19.07
|00:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
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