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Николич ответил на вопрос о том, когда с ним впервые связался ЦСКА

Константин Белов
Корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Марко Николич рассказал о том, как состоялось подписание контракта с московской командой.

— Когда с вами впервые связался ЦСКА?

— Точно не могу сказать. Знаю только, что 4 июня я подписал официально контракт с ЦСКА. Мы обсуждаем вопросы с руководством, общаемся не только о ЦСКА. Я работал в России, знаю многих руководителей, с многими из них общаюсь.

ЦСКА заключил контракт с 44-летним тренером до конца сезона-2025/26. Команда начала подготовку к сезону под руководством нового главного тренера 20 июня на базе в Новогорске.

В России Николич ранее возглавлял московский «Локомотив», с которым выиграл Кубок России-2020/21 и завоевал бронзовые медали чемпионата страны.

Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Марко Николич
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